РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

Российская оккупационная армия может начать масштабное наступление в конце весны или летом 2024 года. Вероятно оно будет сосредоточено на западе Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. При этом аналитики ISW отмечают, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.

В отчете говорится, что украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области. Эксперты ISW продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

В отчете отмечается, что украинские войска, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая батальонная механизированная атака с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Российские силы, включая элементы российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ [ЦВО]), привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР к крупномасштабному механизированному штурму вблизи Тоненького 30 марта.

Как отмечается, во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.