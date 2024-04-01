РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

ВСУ, похоже, отбили батальонную механизированную атаку РФ вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая подобная атака с начала кампании по захвату Авдеевки.

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ВСУ способны защититься от будущих широкомасштабных российских атак / Коллаж: Главред, фото: НАТО, 31 отдельная механизированная бригада

Российская оккупационная армия может начать масштабное наступление в конце весны или летом 2024 года. Вероятно оно будет сосредоточено на западе Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. При этом аналитики ISW отмечают, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.

В отчете говорится, что украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области. Эксперты ISW продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

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В отчете отмечается, что украинские войска, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая батальонная механизированная атака с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Российские силы, включая элементы российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ [ЦВО]), привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР к крупномасштабному механизированному штурму вблизи Тоненького 30 марта.

Как отмечается, во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

По мнению аналитиков, способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских атак и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года.

В то же время готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление является приоритетным для россиян.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

По его словам, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Также Сырский рассказал, насколько реальна возможность того, что российские оккупанты начнут новое наступление на Харьков.

"Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым огородом", - заявил главком.

Тем временем западное издание The Economist писало о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

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