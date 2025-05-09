Чем отстирать траву с джинсов: пошаговая инструкция, чтобы пятна исчезли бесследно

Вы узнаете:
- Как вывести пятно от травы на джинсах
- Какие средства в этом помогут
Пятна от травы образуются из-за натуральных пигментов, которые содержатся в траве и при тесном контакте с одеждой связываются с волокнами ткани. Такие пятна могут въесться, если их вовремя не удалить с ткани.
Главред разобрался, чем отстирать траву с джинсов, чтобы от таких пятен даже следа не осталось.
На YouTube-канале How to House рассказали, как вывести пятно от травы на джинсах, используя для этого простые подручные средства.
Для борьбы с такими пятнами потребуются мягкий гель для стирки, белый уксус, пищевая сода, зубная щетка или щетка с мягкой щетиной и теплая вода. Также понадобятся пятновыводитель на основе ферментов или медицинский спирт - они могут помочь расщепить пигменты.
"Начните с промывки пятна холодной водой с тыльной стороны ткани. Это поможет вымыть как можно больше пигмента травы, не проталкивая его глубже в волокна. Избегайте использования горячей воды на этом этапе, поскольку она может еще больше закрепить пятно. Далее нанесите небольшое количество геля для стирки непосредственно на пятно, осторожно втирая его в ткань пальцами или щеткой", - отмечает автор видео.
Если пятно стойкое, нужно смешать одинаковое количество белого уксуса и воды, после чего нанести такой раствор на пятно. Оставить средство на 10-15 минут, чтобы размягчить пигменты.
Для дополнительной эффективности очистки можно посыпать пищевой содой загрязненный участок и осторожно потереть ткань зубной щеткой или мягкой щеткой. Пищевая сода действует как мягкий абразив и помогает удалить пятно, не повреждая джинсы. После этого тщательно промыть джинсы холодной водой, чтобы удалить моющие средства, и проверить пятно.
Если пятно до сих пор не исчезло после предыдущих этапов очистки, надо повторить обработку гелем для стирки или уксусом и процесс чистки, пока пятно не начнет исчезать.
Если пятна от травы въелись, стоит нанести на них пятновыводитель на основе ферментов, руководствуясь инструкцией к продукту. Такие средства предназначены для расщепления органических соединений, таких как хлорофилл, что делает их особенно эффективными против пятен от травы. Нужно оставить пятновыводитель на рекомендованное время перед стиркой. Далее постирать джинсы в стиральной машине.
Смотрите видео с объяснением, чем отстирать траву с джинсов:
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.
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