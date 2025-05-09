Строгие запреты 10 мая: что нужно сделать с красной ниткой в этот день

Что нельзя делать 10 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и других трудностей.

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Что нельзя делать 10 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день летают пчелы

Чем нельзя заниматься в этот день

Что нужно сделать с красной ниткой 10 мая

10 мая церковь почитает память святого апостола Симона Зилота. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти ближайших учеников Иисуса Христа. После Вознесения Спасителя он стал верным проповедником христианства.

Стоит отметить, что Евангелие вспоминает о нем в списках апостолов. В то же время предание свидетельствует о более широкой миссионерской деятельности. Он проповедовал в Африке, Малой Азии, Ближнем Востоке.

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Глубокий след он оставил в Грузии. Он считается первым благовестником на этих землях. По легенде, апостол принял мученическую смерть возле нынешней Сухуми.

Что можно делать 10 мая

В этот день нужно сделать добро. Это вернется вам сторицей.

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить благополучия и семейного счастья, а также избавления от недугов.

В этот день нужно связать два узелка на красной шерстяной нити и оставить ее в правом кармане на весь день. Предки верили, что это убережет от конфликтов.

Что нельзя делать 10 мая

1. Нельзя 10 мая заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день нужно помолиться и заняться духовным очищением.

2. Нельзя 10 мая заключать важные соглашения. Это может не увенчаться успехом и притянуть финансовые проблемы.

3. Нельзя 10 мая ругаться и злословить. Вы сами притянете к себе конфликты и беды.

Приметы 10 мая

Если в этот день тепло, то лето будет ранним и сухим.

Если в этот день слышно гром, то лето также будет грозовым.

Если в этот день дождь, то будет богатым урожай огурцов.

Если в этот день активно летают пчелы, то лето будет теплым.

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