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Проректор строил не только карьеру: ГБР расследует злоупотребления в академии

Руслан Иваненко
9 мая 2025, 18:37
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Чиновник систематически заставлял военнослужащих работать на частном объекте с начала 2024 года.
ГБР
Привлекал подчиненных к строительству собственного дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Читайте в материале:

  • Сколько людей работали на частной стройке
  • Что нашли следователи на участке проректора
  • Какое наказание ему грозит по закону

Работники Государственного бюро расследований по материалам внутренней безопасности Государственной пограничной службы задержали проректора одной из военных академий. По данным следствия, он заставлял подчиненных выполнять строительные работы на собственном земельном участке, фактически используя их как бесплатную рабочую силу.

Как сообщает пресс-служба ГБР, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к работе на частном объекте вместо прохождения ими военной службы или выполнения служебных обязанностей. Уже установлено по меньшей мере пять таких лиц, также проверяется информация о привлечении к строительству курсантов.

Во время обысков, которые состоялись 6 мая по месту жительства чиновника и в учебном заведении, следователи обнаружили на территории строительства многочисленное имущество с инвентарными номерами академии.

Среди него - кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирная продукция, а также строительные материалы, в частности плитка и ламинат, которые были приобретены за государственные средства.

"Сейчас устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству", - отмечают в ГБР.

Чиновнику уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий военным должностным лицом и завладение военным имуществом в условиях военного положения. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 450 тыс. грн и временно отстранили от занимаемой должности.

Санкции указанных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, 20 марта в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина, выдававший себя за предпринимателя, пытался похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем через контакт с бойцом Сил обороны Украины.

Также в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина планировал похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем.

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Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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