Проректор строил не только карьеру: ГБР расследует злоупотребления в академии

Чиновник систематически заставлял военнослужащих работать на частном объекте с начала 2024 года.

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Привлекал подчиненных к строительству собственного дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Работники Государственного бюро расследований по материалам внутренней безопасности Государственной пограничной службы задержали проректора одной из военных академий. По данным следствия, он заставлял подчиненных выполнять строительные работы на собственном земельном участке, фактически используя их как бесплатную рабочую силу.

Как сообщает пресс-служба ГБР, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к работе на частном объекте вместо прохождения ими военной службы или выполнения служебных обязанностей. Уже установлено по меньшей мере пять таких лиц, также проверяется информация о привлечении к строительству курсантов.

Во время обысков, которые состоялись 6 мая по месту жительства чиновника и в учебном заведении, следователи обнаружили на территории строительства многочисленное имущество с инвентарными номерами академии.

Среди него - кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирная продукция, а также строительные материалы, в частности плитка и ламинат, которые были приобретены за государственные средства.

"Сейчас устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству", - отмечают в ГБР.

Чиновнику уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий военным должностным лицом и завладение военным имуществом в условиях военного положения. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 450 тыс. грн и временно отстранили от занимаемой должности.

Санкции указанных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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