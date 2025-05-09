Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

Что сказал Сийярто:
- Венгрия не имеет официальной информации о разоблачении агентов в Украине
- Заявление Украины похоже на антивенгерскую пропаганду
В СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто официально прокомментировал эту информацию.
По его словам, Будапешт пока не получал никаких сообщений от Киева о разоблачении сети венгерских шпионов, которая действовала в Закарпатской области. Об этом пишет 444.hu.
"Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - сказал Сийярто.
При этом министр отметил, что антивенгерская пропаганда якобы довольно часто звучит в Украине и во многих случаях является абсолютно необоснованной.
Скандальные заявления Сийярто относительно Украины - последние новости
Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины должен понять, что каждый венгр имеет право высказывать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который Венгрия уже входит, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон.
Накануне министр сообщал, что Венгрия выступает против проведения учебных военных миссий ЕС на территории Украины. Также Будапешт не поддерживает санкции в отношении энергоимпорта из России.
Напомним, Главред писал, что несколько месяцев назад глава МИД Венгрии заявил о том, что решение Украины запретить транзит российского газа якобы недопустимо и противоречит интеграции Украины в ЕС. Будапешт может заблокировать евроинтеграцию Украины.
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Кто такой Петер Сийярто?
Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.
Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.
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