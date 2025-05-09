Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

Премьер-министр Венгрии снова вышел со скандальным заявлением.

https://glavred.info/world/ukraina-razoblachila-shpionov-iz-vengrii-v-mid-prokommentiroval-prichastnost-strany-10663193.html Ссылка скопирована

В Венгрии пока не признают причастности к организации разоблаченной сети агентов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Что сказал Сийярто:

Венгрия не имеет официальной информации о разоблачении агентов в Украине

Заявление Украины похоже на антивенгерскую пропаганду

В СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто официально прокомментировал эту информацию.

По его словам, Будапешт пока не получал никаких сообщений от Киева о разоблачении сети венгерских шпионов, которая действовала в Закарпатской области. Об этом пишет 444.hu.

видео дня

"Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - сказал Сийярто.

При этом министр отметил, что антивенгерская пропаганда якобы довольно часто звучит в Украине и во многих случаях является абсолютно необоснованной.

Скандальные заявления Сийярто относительно Украины - последние новости

Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины должен понять, что каждый венгр имеет право высказывать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который Венгрия уже входит, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон.

Накануне министр сообщал, что Венгрия выступает против проведения учебных военных миссий ЕС на территории Украины. Также Будапешт не поддерживает санкции в отношении энергоимпорта из России.

Напомним, Главред писал, что несколько месяцев назад глава МИД Венгрии заявил о том, что решение Украины запретить транзит российского газа якобы недопустимо и противоречит интеграции Украины в ЕС. Будапешт может заблокировать евроинтеграцию Украины.

Другие новости:

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред