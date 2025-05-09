Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

Задачей ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области.

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СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы

Куратором обоих фигурантов был сотрудник военной разведки Венгрии

Иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность во вред украинскому государству. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задачей ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона войдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже установлена.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить следующую информацию:

какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в том числе венгерские военные;

какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т. д.

После этого агент лично разведал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку сиделки за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

Во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, предусмотренные на выполнение поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать как минимум двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

Работа СБУ - детали:

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

На Полтавщине задержан российский агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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