Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

Виталий Кирсанов
9 мая 2025, 10:47
527
Задачей ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области.
СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии
СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы
  • Куратором обоих фигурантов был сотрудник военной разведки Венгрии
  • Иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность во вред украинскому государству. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задачей ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона войдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже установлена.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить следующую информацию:

  • какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в том числе венгерские военные;
  • какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;
  • какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;
  • какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;
  • насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т. д.

После этого агент лично разведал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку сиделки за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

Во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, предусмотренные на выполнение поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать как минимум двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

Работа СБУ - детали:

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

На Полтавщине задержан российский агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Читайте также:

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ Венгрия Закарпатье внешняя разведка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

12:06Синоптик
В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

10:56Фронт
Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

10:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Хэппи-энд с сюрпризом: Козловский после "Пина колады" обратился со сцены к Кондратюку

Хэппи-энд с сюрпризом: Козловский после "Пина колады" обратился со сцены к Кондратюку

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Последние новости

12:10

"Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах

12:10

Нацбанк обсудил с послами G7 и ЕС давление со стороны партийцев Петра Порошенко - Пышный

12:06

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

12:01

По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

11:55

Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям: кто сможет получить его состояние

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
11:39

На Солнце зафиксировано мощное извержение: стоит ли ждать геомагнитных бурь

11:32

Тля и слизни будут обходить 10-й дорогой: какие 4 растения стоит посадить в саду

11:20

Имеют ли право ВСУ ударить по параду Путина в Москве: Жданов дал ответ

11:05

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Тиграм - драма, Козлам - обида

Реклама
10:56

В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

10:47

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

10:25

Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

10:23

Сколько будут стоить овощи летом 2025: эксперт назвал самый дорогой регион

10:22

Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавитьсяВидео

10:17

Пока Пугачева воссоединилась с Орбакайте: Галкин рассказал, куда уехал

10:04

Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

10:00

"Шанс на победу Украины 1 к 37": Тимур Мирошниченко о Евровидении и личном рекорде

09:51

Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г - The Times

09:36

Сын Порошенко, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, уклоняется от уплаты налогов на 770 млн грн, - медиа

09:35

Румыния выставила Украине счет за оказанную помощь: какое возмещение хотят

Реклама
09:16

Как выглядит Мария Яремчук, которая отказалась от публичности

09:15

Ни одной капли химии не понадобится: самый эффективный способ от пырея на огородеВидео

09:05

В Украине дорожают самые популярные виды мяса: что будет с ценами дальше

08:46

Гороскоп таро на сегодня 9 мая: Близнецам - новые отношения, Козерогам - важные новости

08:29

"Мир наступит на следующий день": стало известно, что заставит РФ прекратить войну

08:10

Илона Гвоздева тайно разводится с мужем - детали

08:10

Украине нужно радикально уменьшить налогимнение

07:44

"Друзья из стали": Си Цзиньпин поддержал позицию Путина в войне против Украины

06:57

Британия объявит о крупнейшем в истории пакете санкций против теневого флота РФ

06:10

Путину приготовиться: Германия создаст свой ядерный щит?мнение

05:45

"Объектов - миллион": Жданов назвал возможные цели удара "Орешника" по Киеву

05:25

"Священная задача для Украины": почему на самом деле для Путина так важно 9 мая

05:10

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

04:50

Гороскоп по лунному календарю: почему 9 мая нельзя оставлять беспорядок

04:33

Реальная угроза или страшилка: Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву

04:00

"Обвал" доллара и "скачок" евро: каким будет курс валют до 18 мая

03:44

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

03:12

Что подарить на День матери: мамы с опытом поделились оригинальными идеями

02:00

От Tesla до Ford: антирейтинг ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего

01:37

Путин снова говорит о ядерном оружии: в Британии объяснили, зачем

Реклама
01:30

Дженнифер Лопес рассказала, как дети пережили ее развод с Беном Аффлеком

01:10

Распад Украины и территориальные уступки: у Трампа сделали новое громкое заявление

00:27

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" развелся с женой: "Так случилось"

00:24

ПВО остановила ракету на Полтавщине: какие последствия она оставила после себя

08 мая, четверг
23:29

Орбакайте сбежала под крыло к Пугачевой после высказываний о войне

23:26

Посудомойка плохо моет посуду: простой и эффективный способ от мастераВидео

22:55

Tayanna заговорила о свадьбе: на берегу океана

22:53

Такого никогда не было: что необычного произошло на церемонии в ВатиканеВидео

22:42

"Лучшая любовница": что происходит в браке Лилии Ребрик

22:33

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять