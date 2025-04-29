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Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

Виталий Кирсанов
29 апреля 2025, 19:47
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Организаторы сделки пытались удешевить производство и получить большую прибыль с госзаказа.
Задержаны руководители завода
Задержаны руководители завода / коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

  • Предприятие должно было поставить партию 120-мм минометных выстрелов
  • Военные чиновники "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов
  • Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы

В Днепропетровской области задержан гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили ВСУ партию бракованных миномётных мин. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

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Следствие установило, что в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. Предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-мм минометных выстрелов.

"Однако для серийного производства снарядов фигуранты использовали некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, что привело к не срабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда. Также в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, которые не соответствуют стандартам боевого применения", - говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство и получить большую прибыль с госзаказа. К реализации схемы руководство завода привлекло должностных лиц военного представительства, которые должны осуществлять контроль за качеством оборонной продукции.

"Военные чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в отчётную документацию. В результате на фронт попало 120 тыс. непригодных к использованию выстрелов, что было подтверждено выводами экспертной экспертизы", - отметили в СБУ.

Всем четырем задержанным сообщили о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершённом по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.

Работа СБУ - детали:

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

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