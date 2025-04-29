Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

Организаторы сделки пытались удешевить производство и получить большую прибыль с госзаказа.

https://glavred.info/ukraine/specialno-postavlyali-dlya-vsu-brakovannye-miny-zaderzhany-rukovoditeli-zavoda-10660247.html Ссылка скопирована

Задержаны руководители завода / коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

Предприятие должно было поставить партию 120-мм минометных выстрелов

Военные чиновники "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов

Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы

В Днепропетровской области задержан гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили ВСУ партию бракованных миномётных мин. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

видео дня

Следствие установило, что в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. Предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-мм минометных выстрелов.

"Однако для серийного производства снарядов фигуранты использовали некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, что привело к не срабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда. Также в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, которые не соответствуют стандартам боевого применения", - говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство и получить большую прибыль с госзаказа. К реализации схемы руководство завода привлекло должностных лиц военного представительства, которые должны осуществлять контроль за качеством оборонной продукции.

"Военные чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в отчётную документацию. В результате на фронт попало 120 тыс. непригодных к использованию выстрелов, что было подтверждено выводами экспертной экспертизы", - отметили в СБУ.

Всем четырем задержанным сообщили о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершённом по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.

Работа СБУ - детали:

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

На Полтавщине задержан российский агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Читайте также:

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред