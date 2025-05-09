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"Накрывает площадь": Свитан назвал главную опасность ракеты "Орешник"

Алексей Тесля
9 мая 2025, 13:20
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Угрозы "Орешником" являются частью давления РФ на Украину, уверен Роман Свитан.
'Накрывает площадь': Свитан назвал главную опасность ракеты 'Орешник'
Роман Свитан оценил вероятность удара РФ / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, скриншот из видео

Важное из заявлений Свитана:

  • Угрозы "Орешником" являются частью давления РФ на Украину
  • Боезаряд, который несет "Орешник", не выполняет своей главной задачи

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал новые угрозы страны-агрессора РФ применения ракеты "Орешник" по Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в Москве боятся новой украинской баллистической ракеты "Гром-2" с дальностью 500 километров, которую РФ будет проблемно перехватить.

видео дня

Эксперт считает, что российская ПВО может "пропустить" ракету "Гром-2", ведь у россиян нет стопроцентной гарантии, что они способны сбивать баллистические ракеты.

"В России это прекрасно понимают. Потому угрозы "Орешником" являются частью давления на Украину, точнее – на украинских политиков, принимающих решения. На военных особо не надавишь, а на политиков можно", - пояснил он.

Впрочем, исключать атаку "Орешником" нельзя, ведь удар РФ может быть нанесен по разным целям, в том числе и по Киеву, не исключил собеседник.

"Орешник" – это площадное оружие, то есть накрывающее площади. Однако оно не так страшно, как его малюют. Удар "Искандером" намного страшнее, ведь это 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас, подлетное время которого несколько минут. Дальность – 500 км. Подготовиться к такому удару очень сложно. Например, 7 мая на Киев заходила баллистика – 3 минуты от тревоги до удара, так как Россия подтянула "Искандеры" к линии боевого соприкосновения. Использование "Искандеров" для РФ намного проще, а для нас намного сложнее и опаснее", - отметил он.

Военный эксперт также уточнил, что "Орешник" используется Москвой больше в качестве механизма давления, ведь эта ракета не смогла доказать свою эффективность: кинетический боезаряд, который несет "Орешник", не выполняет своей главной задачи.

"Он не точен. Каждый кинетический прут боеголовки направить невозможно. "Орешник" просто пытается накрыть площадь и, может быть, пробивает несколько этажей, тогда как "Искандер" может "сложить" все 9 этажей ударом одной ракеты. Так что угроза "Орешником" в большей мере призвана оказать психологическое давление. Кроме того, "Орешника" у России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Так что тут чисто психологический момент", - добавил Свитан.

Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" .

Как писал Главред, у Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Виктор Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву. Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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