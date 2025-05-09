"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

Страны ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1, 35 млн снарядов до конца года.

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ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Кратко:

Оружие будет закуплено за счет доходов от замороженных активов РФ

Миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по "датской модели"

Во Львове во время визита делегации европейских топ-дипломатов было обещано предоставить Украине дополнительную военную поддержку на общую сумму 1,9 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины", - подчеркнул Шмыгаль. видео дня

Глава правительства считает это решение историческим, поскольку оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

"1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой "датской модели" - непосредственно у украинских производителей", - уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, усиливается не только способность Украины к защите, но и стимулируется экономика и инновации в украинском оборонно-промышленном комплексе.

"Еще более 600 миллионов евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы. Более 200 миллионов евро - на усиление украинской ПВО", - добавил Шмыгаль.

Он выразил благодарность Европейскому Союзу за это дальновидное решение, лидерство и поддержку.

"Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро", - отметил Шмыгаль.

Как говорится в пресс-релизе МИД Украины, государства ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 млн снарядов до конца года.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил европейскую коллегу Каи Каллас за важную инициативу по предоставлению 2 миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины и государствам-членам ЕС, которые уже обязались поставить более 1,35 миллиона снарядов в 2025 году. Министр подчеркнул, что работа над увеличением этого количества продолжается.

Сибига отдельно отметил создание ЕС новых действенных инструментов долгосрочного развития европейской оборонной промышленности.

"Это новая эра в европейской обороне. Наша цель - ускоренная интеграция украинской и европейской оборонной промышленности. Это укрепит европейскую оборону нашими уникальными технологиями и усилит наших защитников на поле боя", - отметил Сибига.

По словам министра, новые инструменты позволят ускорить технологическое обновление и интеграцию украинского ОПК в общеевропейские цепи поставок.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

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