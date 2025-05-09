Сорняк просто исчезнет: как избавиться от одуванчиков на участке

Вывести сорняки с участка можно и без использовании химических средств.

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Как бороться с одуванчиком / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как избавиться от одуванчика

Когда нужно скашивать одуванчик

Одуванчики - самый распространенный вид сорняков, который очень быстро распространяется. От них трудно избавиться, если не подобрать правильный метод.

Главред решил разобраться, как избавиться от одуванчиков навсегда.

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Как вывести одуванчики с газона

Эксперт по органическому уходу за газонами Алек МакКленнан поделился своим лучшим методом для уничтожения одуванчиков с газона, пишет express.co.uk.

"Эти растения трудно контролировать после того, как они укоренились, поэтому частое скашивание является лучшей защитой для предотвращения дальнейшего распространения. В частности, увеличение высоты скашивания газонокосилки является секретом уничтожения одуванчиков, поскольку более высокая трава затеняет почву, предотвращая прорастание семян сорняков, блокируя солнечный свет", - сказал он.

По его словам, это не только удалит и помешает появлению новых сорняков, но и сохранит газон зеленее.

"Скашивание газона до того, как одуванчик зацветет, прерывает жизненный цикл растения, предотвращая его превращение в семена. По моему опыту, одуванчики не переносят регулярного скашивания", - добавил эксперт.

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