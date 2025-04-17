Как легко избавиться от мошек на кухне: понадобится всего 1 кухонный прибор

Эксперт поделился простым советом, который поможет эффективно выгнать надоедливых насекомых из вашего дома.

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Как бороться с мошками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Откуда появляются плодовые мухи

Как избавиться от насекомых на кухне

С потеплением все больше людей начинают открывать окна, впуская в помещение свежий воздух. Однако вместе с ним различные насекомые нагло пытаются залететь и поселиться в вашем доме или квартире. Главред выяснил, как легко выгнать незваных гостей из своего дома.

Портал Express.co.uk пишет, что плодовые мушки ищут себе пищу и места для размножения. Большинство не подозревает, что насекомые могут поселиться даже в трубах.

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"Трубы под кухонными мойками являются буквально рассадником мух, где они прячутся и откладывают яйца во влажном, темном месте", - говорится в материале.

Чтобы надоедливые насекомые не создавали вам лишних хлопот, эксперт рекомендует выливать горячую воду в канализацию каждые три-пять дней. Это позволит очистить трубы и избавиться от незваных гостей.

"Другие рекомендуют смешать соду с уксусом, примерно в соотношении половина соды к уксусу, а затем залить горячей водой. Но мы выяснили, что горячей воды обычно более чем достаточно", - сказал специалист.

Эксперты рассказывают, что мошки питаются илом и могут выживать при высоких температурах с низким содержанием кислорода.

"Если вы хотите предотвратить появление плодовых мушек, стоит убедиться, что в сливе не застаивается вода. Это легко сделать - достаточно раз в неделю открывать воду примерно на одну минуту. Для лучшего эффекта можно добавить полстакана соли и полстакана разрыхлителя в трубы, всё нужно смыть стаканом белого уксуса", - резюмировали специалисты.

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