Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

Узнайте, как быстро прогнать опасных насекомых из сада или дома.

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Как избавиться от ос в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как прогнать опасных насекомых из сада

Какой запах не любят осы

Осы, шершни и другие опасные для людей насекомые полезны в саду, поскольку охотятся на многих вредителей. Однако получить болезненный укус не очень приятно. Поэтому Главред разобрался, как отогнать нежелательных гостей из своего сада и дома.

После того, как вы выпьете ароматный кофе в своем саду, можно использовать кофейную гущу для отпугивания ос. Насекомые не подлетят ни на метр, поскольку они не любят сильный запах.

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"Осы имеют удивительно сильное обоняние. Они в значительной степени полагаются на запах, чтобы определить потенциальные места для гнездования, и они невероятно чувствительны к определенным запахам, одним из которых является кофе", - объясняет эксперт Крис Хаттон, цитирует Express.co.uk.

Кофейная гуща является абсолютно безопасной для людей и не представляет угрозы для домашних животных, поэтому вы можете быть уверены, что ваш дом не будет насыщен химическими веществами.

Как отпугивать ос с помощью кофе

После приготовления кофе дайте использованной гуще полностью высохнуть. Затем поместите гущу в огнеупорную емкость, например, старую металлическую тарелку или пепельницу и осторожно подожгите продукт спичкой.

Постепенное горение создает насыщенный дымный запах, который осы не любят и стараются избегать.

Лучше всего разместить гущу в местах, куда осы могут легко проникнуть, например, на чердаках, подоконниках, в углах тихих комнат.

Этот метод также работает на открытом воздухе, поэтому, если вы планируете барбекю и не хотите, чтобы осы атаковали вас, вынесите кофейную гущу на улицу и зажгите ее возле стола.

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