Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

Вы узнаете:
- Как прогнать опасных насекомых из сада
- Какой запах не любят осы
Осы, шершни и другие опасные для людей насекомые полезны в саду, поскольку охотятся на многих вредителей. Однако получить болезненный укус не очень приятно. Поэтому Главред разобрался, как отогнать нежелательных гостей из своего сада и дома.
После того, как вы выпьете ароматный кофе в своем саду, можно использовать кофейную гущу для отпугивания ос. Насекомые не подлетят ни на метр, поскольку они не любят сильный запах.
"Осы имеют удивительно сильное обоняние. Они в значительной степени полагаются на запах, чтобы определить потенциальные места для гнездования, и они невероятно чувствительны к определенным запахам, одним из которых является кофе", - объясняет эксперт Крис Хаттон, цитирует Express.co.uk.
Кофейная гуща является абсолютно безопасной для людей и не представляет угрозы для домашних животных, поэтому вы можете быть уверены, что ваш дом не будет насыщен химическими веществами.
Как отпугивать ос с помощью кофе
После приготовления кофе дайте использованной гуще полностью высохнуть. Затем поместите гущу в огнеупорную емкость, например, старую металлическую тарелку или пепельницу и осторожно подожгите продукт спичкой.
Постепенное горение создает насыщенный дымный запах, который осы не любят и стараются избегать.
Лучше всего разместить гущу в местах, куда осы могут легко проникнуть, например, на чердаках, подоконниках, в углах тихих комнат.
Этот метод также работает на открытом воздухе, поэтому, если вы планируете барбекю и не хотите, чтобы осы атаковали вас, вынесите кофейную гущу на улицу и зажгите ее возле стола.
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