Ненавидят больше всего: названо лучшее средство от крыс и мышей

Наличие грызунов в доме - неприятная перспектива, но есть натуральный способ предотвратить появление мышей и крыс без использования яда или жестоких ловушек.

https://glavred.info/lifehack/nenavidyat-bolshe-vsego-nazvano-luchshee-sredstvo-ot-krys-i-myshey-10638497.html Ссылка скопирована

Что крысы ненавидят больше всего - названо лучшее средство от грызунов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Чего очень сильно боятся крысы

Какой запах ненавидят мыши и крысы

Зимой, особенно в феврале, мыши и крысы чаще ищут пищу в домах, однако предотвратить их проникновение можно довольно легко. Многие люди избегают использования ловушек и ядов из-за потенциальной опасности для детей и домашних животных, сообщает Express.

Главред выяснил, что крысы ненавидят больше всего.

видео дня

Что сделать, чтобы крысы ушли - какое самое эффективное средство от крыс

Эксперты "Seventh Generation" предостерегают, что уничтожение грызунов может казаться эффективным решением, но в период их размножения это может лишь привести к новой вспышке их популяции.

"Убийство мышей не избавит нас от них надолго (когда животных убивают, другие переезжают, чтобы использовать имеющиеся ресурсы) и может привести к временному всплеску в снабжении пищи, что заставит оставшихся грызунов размножаться", - указывают специалисты.

Они указывают на то, что самый простой и естественный способ отпугнуть грызунов - использовать их чувствительность к запахам, ведь они избегают мест с ароматами, которые вызывают у них дискомфорт.

Что отпугивает крыс - как избавиться от крыс народными средствами

"Мятное масло, кайенский перец, перец и гвоздика. Говорят, что мыши ненавидят их запах. Слегка смочите ватные шарики в масле одного или нескольких из этих продуктов и оставьте их в местах, где у вас были проблемы с мышами", - сказал эксперт.

Мыши и крысы имеют чрезвычайно развитое обоняние, что помогает им обнаруживать хищников. Поэтому резкие, непривычные запахи могут создать для них ощущение опасности, заставляя держаться подальше от помещения.

Какой запах ненавидят крысы

Чтобы защитить жилище без использования ловушек и химикатов, можно воспользоваться специями, травами или эфирными маслами с сильным ароматом, которые эффективно отпугивают вредителей.

"Другой вариант - сделать марлевые пакетики из сухого кайенского перца, мяты и целых гвоздик и оставить их в местах, где мыши обычно прячутся, например, под кроватями и в углах", - говорится в материале.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Специалисты отмечают, что при использовании природных методов борьбы с мышами и крысами важно сделать дом максимально неприветливым для них.

Обеспечьте отсутствие открытых источников пищи на кухне, ведь грызунов привлекает любая доступная пища. Потратьте время, чтобы герметично закрыть все продукты.

От чего появляются мыши - как избавиться от мышей

Кроме того, стоит следить за чистотой и своевременно избавляться от мусора, поскольку грызуны могут использовать выброшенные материалы для обустройства своих гнезд.

"Мышам нужно лишь немного еды и гнездового материала, чтобы почувствовать себя как дома. Чтобы отпугнуть мышей, уберите все источники пищи, храня зерно, корм для домашних животных и другие сухие продукты в металлических контейнерах. Убедитесь, что мыши не смогут найти материал для гнездования, храня все мягкие, пушистые материалы, такие как ткань, ковры и одеяла, в тяжелых пластиковых или металлических коробках", - указывают эксперты.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред