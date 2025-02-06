Будут как новые уже через минуту: как быстро заточить ножницы в домашних условиях

Тупые ножницы могут создавать немало неудобств, но благодаря простым подручным средствам их можно быстро наточить всего за минуту.

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Как быстро заточить ножницы в домашних условиях - лучшие методы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как наточить ножницы в домашних условиях

Чем заточить ножницы быстро

Как сделать ножницы острыми

Тупые ножницы могут создавать немало неудобств в быту, но их легко можно наточить с помощью подручных средств.

Главред выяснил, как заточить ножницы без точильного камня.

Как заточить ножницы наждачной бумагой

Наждачная бумага помогает быстро восстановить остроту лезвий:

Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и положите ее шероховатой стороной вниз.

Сделайте несколько надрезов длинными движениями, чтобы каждая часть лезвия касалась поверхности.

Проверьте результат, попробовав разрезать лист бумаги. Если ножницы остаются тупыми, повторите процесс.

"Сделайте несколько надрезов на наждачной бумаге, и ножницы снова режут, как новые", - рекомендуют эксперты популярного YouTube канала "Howcast".

Смотрите видео о том, чем можно наточить ножницы дома:

Как заточить ножницы фольгой

Один из самых простых способов заточки ножниц - это фольга, которая есть в каждом доме.

Возьмите кусок алюминиевой фольги и сложите его несколько раз, чтобы сделать толще.

Отрежьте ножницами несколько полосок фольги - это поможет заострить лезвия.

Проверьте остроту, попробовав разрезать бумагу.

"Просто режьте, режьте, режьте фольгу - и ножницы станут острее", - советует блогер Crafty Lumberjacks в своем видео на YouTube.

В сюжете "Сніданку з 1+1" добавляют: "Если ножницы больше не режут, не спешите покупать новые. Порежьте обычную фольгу - и они снова будут работать!"

Смотрите видео о том, какой лучший способ заточить ножницы:

Как заточить ножницы быстро о губку

Еще один эффективный метод - это стальная вата, которая не только заостряет, но и очищает лезвия от грязи и налета.

Возьмите губку из нержавеющей стали или стальную вату.

Сделайте несколько надрезов, после чего промойте лезвия и высушите бумажным полотенцем.

"Губка из нержавеющей стали работает отлично, хоть и немного пачкает руки", - отмечает автор YouTube канала Crafty Lumberjacks.

Смотрите видео о том, чем можно наточить ножницы:

Чтобы быстро и эффективно наточить ножницы, не нужно покупать специальные инструменты. Достаточно наждачной бумаги, фольги или стальной ваты. Используя эти методы, вы легко восстановите остроту ножниц за менее чем минуту.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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