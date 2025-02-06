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Будут как новые уже через минуту: как быстро заточить ножницы в домашних условиях

Юрий Берендий
6 февраля 2025, 20:52
252
Тупые ножницы могут создавать немало неудобств, но благодаря простым подручным средствам их можно быстро наточить всего за минуту.
Будут как новые уже через минуту: как быстро заточить ножницы в домашних условиях
Как быстро заточить ножницы в домашних условиях - лучшие методы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как наточить ножницы в домашних условиях
  • Чем заточить ножницы быстро
  • Как сделать ножницы острыми

Тупые ножницы могут создавать немало неудобств в быту, но их легко можно наточить с помощью подручных средств.

Главред выяснил, как заточить ножницы без точильного камня.

Как заточить ножницы наждачной бумагой

Наждачная бумага помогает быстро восстановить остроту лезвий:

  • Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и положите ее шероховатой стороной вниз.
  • Сделайте несколько надрезов длинными движениями, чтобы каждая часть лезвия касалась поверхности.
  • Проверьте результат, попробовав разрезать лист бумаги. Если ножницы остаются тупыми, повторите процесс.

"Сделайте несколько надрезов на наждачной бумаге, и ножницы снова режут, как новые", - рекомендуют эксперты популярного YouTube канала "Howcast".

Смотрите видео о том, чем можно наточить ножницы дома:

Как заточить ножницы фольгой

Один из самых простых способов заточки ножниц - это фольга, которая есть в каждом доме.

  • Возьмите кусок алюминиевой фольги и сложите его несколько раз, чтобы сделать толще.
  • Отрежьте ножницами несколько полосок фольги - это поможет заострить лезвия.
  • Проверьте остроту, попробовав разрезать бумагу.

"Просто режьте, режьте, режьте фольгу - и ножницы станут острее", - советует блогер Crafty Lumberjacks в своем видео на YouTube.

В сюжете "Сніданку з 1+1" добавляют: "Если ножницы больше не режут, не спешите покупать новые. Порежьте обычную фольгу - и они снова будут работать!"

Смотрите видео о том, какой лучший способ заточить ножницы:

Как заточить ножницы быстро о губку

Еще один эффективный метод - это стальная вата, которая не только заостряет, но и очищает лезвия от грязи и налета.

  • Возьмите губку из нержавеющей стали или стальную вату.
  • Сделайте несколько надрезов, после чего промойте лезвия и высушите бумажным полотенцем.

"Губка из нержавеющей стали работает отлично, хоть и немного пачкает руки", - отмечает автор YouTube канала Crafty Lumberjacks.

Смотрите видео о том, чем можно наточить ножницы:

Чтобы быстро и эффективно наточить ножницы, не нужно покупать специальные инструменты. Достаточно наждачной бумаги, фольги или стальной ваты. Используя эти методы, вы легко восстановите остроту ножниц за менее чем минуту.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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