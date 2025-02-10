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Тайный и проверенный китайский метод: как моментально заснуть всего за 2 минуты

Юрий Берендий
10 февраля 2025, 18:45
134
Заснуть за 2 минуты вполне реально, если соблюдать простые правила дыхания и специальный китайский метод засыпания, указывает эксперт.
Тайный и проверенный китайский метод: как моментально заснуть всего за 2 минуты
Как заснуть за 1 минуту - проверенный китайский метод / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как дышать, чтобы быстро заснуть
  • Что помогает для сна
  • В какой позе быстрее всего заснуть

Многие люди сталкиваются с проблемами засыпания, которые влияют на качество их сна и общее самочувствие. Специалист по физической терапии и фитнес-инструктор Джастин Агустин в своем видео на YouTube рассказал о том, как заснуть за 1 минуту, если не спится и о технике дыхания "четыре-семь-восемь".

Главред выяснил, как быстро заснуть за 2 минуты.

Как военные быстро засыпают - что помогает моментально заснуть

Джастин Агустин объясняет, что этот метод основан на контроле дыхания, что помогает снизить уровень стресса и тревоги, способствуя быстрому засыпанию. Он приводит пошаговую инструкцию:

  • Выдохните весь воздух через рот.
  • Вдыхайте носом в течение четырех секунд.
  • Задержите дыхание на семь секунд.
  • Медленно выдыхайте через рот в течение восьми секунд.
  • Повторите этот цикл четыре раза.

"Причина, почему мы делаем это ночью, заключается в том, что это помогает снизить уровень тревоги и стресса в вашем теле. Ваше дыхание является очень важным компонентом. Как только вы сможете взять его под контроль, вы заметите огромную разницу", - отмечает Агустин.

Смотрите видео о том, как заснуть, если бессонница:

Он обращает внимание на то, что если вам трудно задерживать дыхание на 7 секунд, можно выполнять упражнение в более быстром темпе, но важно соблюдать пропорции 4-7-8.

Как спать правильно - как увеличить продолжительность сна

Специалист по физической терапии и фитнес-инструктор Джастин Агустин со ссылкой на китайского мастера Му Ю Чена утверждает, что большинство людей спят неправильно, что приводит к дискомфорту и проблемам со здоровьем.

Вот его рекомендации для оптимальной позы для сна:

Как правильно спать на боку

  • Подложить подушку под запястья - это поможет уменьшить напряжение и улучшить кровообращение.
  • Обнимать подушку - такой прием снимает напряжение с грудной клетки, облегчая дыхание.
  • Подкладывать подушку между бедрами - это поможет избежать дискомфорта в паховой зоне и проблем в долгосрочной перспективе.

Смотрите видео о том, как правильно спать, чтобы высыпаться:

Как правильно спать на спине

Класть подушку под ноги - это уменьшает давление в пояснице и улучшает кровообращение.

Правильно настраивать подушку под головой - она должна поддерживать шею, а не давить на макушку головы, что поможет уменьшить храп и напряжение в позвоночнике.

"Если подушка слишком высокая, она давит на макушку головы, заставляя подбородок опускаться к груди. Это может вызвать храп и проблемы с позвоночником. Поэтому важно правильно настроить поддержку шеи", - объясняет Джастин Агустин.

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Что известно о YouTube-канале "Justin Agustin"

YouTube-канал Justin Agustin посвящен фитнесу, здоровью и методам достижения физического и психологического комфорта. Джастин Агустин, известный фитнес-эксперт и тренер, делится знаниями о тренировках, техниках расслабления и методиках снятия стресса. Аудитория канала - более 350 тысяч человек.

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