Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

Чтобы повысить температуру радиатора отопления, стоит проверить его на наличие загрязнений, подчеркнул сантехник.

https://glavred.info/lifehack/lyubaya-batareya-mozhet-gret-v-razy-luchshe-santehnik-nazval-populyarnuyu-oshibku-10636379.html Ссылка скопирована

Почему батарея плохо греет - сантехник назвал популярную ошибку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему батарея не греет

Как сделать, чтобы батарея лучше грела

Февраль - самый холодный месяц года, поэтому важно следить, чтобы радиаторы хорошо прогревались, особенно во время морозов.

Если вы замечаете холодные зоны или слишком медленный обогрев помещения, не спешите вызывать сантехника - возможно, проблему можно решить самостоятельно, сообщает Express.

видео дня

Главред выяснил, что делать, если плохо греют батареи.

Что делать, если батареи еле теплые - как сделать, чтобы батарея была теплее

По словам эксперта компании Trade Radiators Бена Кларка, в радиаторе может накапливаться грязь, которая мешает его работе.

"Радиаторы необходимы для поддержания уютной атмосферы в доме в холодные месяцы в Великобритании. Однако они часто накапливают пыль, мусор и жирные отпечатки пальцев, что может повлиять на их энергоэффективность, сделать их немного непривлекательными и даже вызвать запах, когда они становятся горячими", - сказал он.

Как правильно чистить радиатор для повышения эффективности

Регулярная очистка радиатора поможет ему лучше обогревать помещение, уменьшить энергопотребление и потенциально сэкономить средства на коммунальных платежах, указывает эксперт.

Что понадобится:

Средство для мытья посуды или белый уксус

Теплая вода

Пылесос с длинной насадкой

Как правильно мыть батарею

Выключите отопление и подождите, пока радиатор полностью остынет.

Защитите пол, положив полотенце под радиатор.

Удалите пыль с помощью пылесоса. Насадка с длинной ручкой поможет добраться до труднодоступных мест.

Не забудьте убрать пыль и паутину со стены за радиатором.

Приготовьте моющий раствор: добавьте немного средства для мытья посуды или белого уксуса в ведро с теплой (не горячей) водой.

Протрите радиатор губкой, смоченной в растворе, уделяя внимание наиболее загрязненным местам.

Смойте остатки моющего средства, используя чистую теплую воду и новую губку.

Высушите радиатор полотенцем и подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем включить отопление.

Если после чистки радиатор не работает эффективно, возможно, его нужно развоздушить или обратиться к специалисту.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред