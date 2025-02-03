Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

Вы узнаете:
- Почему батарея не греет
- Как сделать, чтобы батарея лучше грела
Февраль - самый холодный месяц года, поэтому важно следить, чтобы радиаторы хорошо прогревались, особенно во время морозов.
Если вы замечаете холодные зоны или слишком медленный обогрев помещения, не спешите вызывать сантехника - возможно, проблему можно решить самостоятельно, сообщает Express.
Главред выяснил, что делать, если плохо греют батареи.
Что делать, если батареи еле теплые - как сделать, чтобы батарея была теплее
По словам эксперта компании Trade Radiators Бена Кларка, в радиаторе может накапливаться грязь, которая мешает его работе.
"Радиаторы необходимы для поддержания уютной атмосферы в доме в холодные месяцы в Великобритании. Однако они часто накапливают пыль, мусор и жирные отпечатки пальцев, что может повлиять на их энергоэффективность, сделать их немного непривлекательными и даже вызвать запах, когда они становятся горячими", - сказал он.
Как правильно чистить радиатор для повышения эффективности
Регулярная очистка радиатора поможет ему лучше обогревать помещение, уменьшить энергопотребление и потенциально сэкономить средства на коммунальных платежах, указывает эксперт.
Что понадобится:
- Средство для мытья посуды или белый уксус
- Теплая вода
- Пылесос с длинной насадкой
Как правильно мыть батарею
- Выключите отопление и подождите, пока радиатор полностью остынет.
- Защитите пол, положив полотенце под радиатор.
- Удалите пыль с помощью пылесоса. Насадка с длинной ручкой поможет добраться до труднодоступных мест.
- Не забудьте убрать пыль и паутину со стены за радиатором.
- Приготовьте моющий раствор: добавьте немного средства для мытья посуды или белого уксуса в ведро с теплой (не горячей) водой.
- Протрите радиатор губкой, смоченной в растворе, уделяя внимание наиболее загрязненным местам.
- Смойте остатки моющего средства, используя чистую теплую воду и новую губку.
- Высушите радиатор полотенцем и подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем включить отопление.
Если после чистки радиатор не работает эффективно, возможно, его нужно развоздушить или обратиться к специалисту.
Вам также может быть интересно:
- Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьями
- Секрет раскрыт: почему обязательно стоит мыть магазинные пельмени перед варкой
- Заварку или кипяток: что первым нужно класть в чашку - окончательный ответ
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред