Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьями

Вы узнаете:
- Какое лучшее средство от муравьев
- Как сделать ловушку для муравьев
- Почему муравьи лезут в дом
Муравьи - это одни из самых распространенных вредителей, которые могут появиться в вашем доме. Они проникают внутрь в поисках пищи, воды и убежища, а их колонии могут быстро разрастаться. О том, как эффективно бороться с муравьями, рассказывают эксперты-дезинсекторы.
Главред выяснил, как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда.
Почему в доме появляются муравьи - почему зимой в доме появляются муравьи
Муравьи могут казаться мелкой проблемой, но их появление в доме - это сигнал о более серьезных угрозах. По словам Марка Гована, профессионального дезинсектора из ABC Pest Control (Флорида, США), основные причины, по которым муравьи проникают в жилье - это поиск убежища и пищи:
"Если на улице холодно, муравьи приходят либо для того, чтобы сделать гнездо и основать новые колонии в вашем доме, либо для того, чтобы найти пищу", - объясняет эксперт в видео на YouTube.
Смотрите видео о том, как понять, откуда лезут муравьи:
Как найти гнездо муравьев в квартире
Специалист по борьбе с вредителями Кевин Карилло в видео на YouTube канале Wikihow, добавляет, что средняя колония муравьев может насчитывать от 20 до 100 000 особей, а когда она достигает максимального размера, от нее отделяются колонии-спутники.
"Когда вы видите несколько муравьев, это только разведчики. Они ищут пищу и подают сигнал другим. Если они найдут что-то вкусное, вы увидите целую муравьиную магистраль", - отмечает Карилло.
Смотрите видео о том, чем опасны муравьи в доме:
Где прячутся муравьи в доме - как найти матку муравьев в доме
Многие ошибочно думают, что муравьи лишь временно заходят в жилье. На самом же деле их гнезда могут быть спрятаны в труднодоступных местах:
- Под плинтусами;
- Внутри стен и под полом;
- В теплоизоляции дома;
- Под кирпичами на фасаде здания.
Карилло предупреждает:
"Они природные туннелепроходцы. Даже силикон, которым герметизируют швы в доме, муравьи могут прогрызть насквозь".
Поэтому обычное уничтожение муравьев-разведчиков не решит проблему. Нужно действовать комплексно.
Как вывести муравьев в доме - Как выгнать муравьев из дома самый эффективный способ
1. Поддерживайте чистоту
Марк Гован отмечает, что чистота - первый и самый важный шаг в борьбе с муравьями:
"Убирайте крошки и разлитую пищу, тщательно закрывайте пищевые продукты".
Также важно регулярно выносить мусор и хранить продукты в герметичных контейнерах.
2. Перекройте им доступ в дом
Запечатайте все возможные пути проникновения:
- Обработайте герметиком стыки между полом и стенами;
- Закройте отверстия возле труб и вентиляционных решеток;
- Устраните щели в дверных и оконных рамах.
3. Используйте правильные приманки
Как объясняет Майкл Пьяченца из Advantage Pest Control в видео на YouTube, уничтожить муравьев нужно из-за их естественного поведения:
"Лучший способ убить муравьев в долгосрочной перспективе - это кормить их приманкой. Рабочие муравьи несут ее в колонию, и это уничтожает всю колонию, включая королеву", - советует он.
Как узнать, какую приманку использовать?
- Если муравьи собираются вокруг сладостей - используйте сахарную приманку;
- Если их привлекает мясо или колбаса - подойдет белковая приманка.
Приманки должны содержать медленно действующий инсектицид, чтобы муравьи успели занести его в колонию.
Смотрите видео о том, каким раствором убить муравьев:
4. Используйте инсектициды правильно
Пьяченца рекомендует обрабатывать специальными средствами пути передвижения муравьев - от места их проникновения в дом до гнезда. Но важно не использовать репелленты:
"Если вы собираетесь использовать пестициды в доме, убедитесь, что они безопасны и не содержат репеллентов. Репелленты могут привести к созданию новых колоний вместо уничтожения старых", - добавляет Пьяченца.
Если проблема не исчезает, лучше обратиться к профессиональным дезинсекторам.
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