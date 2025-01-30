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Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьями

Юрий Берендий
30 января 2025, 02:46
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Муравьи в доме - это не просто мелкая неприятность, а серьезная проблема и избавиться от них навсегда можно лишь с помощью комплексного подхода.
Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьями
Почему муравьи лезут в дом - названо лучшее средство борьбы с муравьями / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое лучшее средство от муравьев
  • Как сделать ловушку для муравьев
  • Почему муравьи лезут в дом

Муравьи - это одни из самых распространенных вредителей, которые могут появиться в вашем доме. Они проникают внутрь в поисках пищи, воды и убежища, а их колонии могут быстро разрастаться. О том, как эффективно бороться с муравьями, рассказывают эксперты-дезинсекторы.

Главред выяснил, как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда.

Почему в доме появляются муравьи - почему зимой в доме появляются муравьи

Муравьи могут казаться мелкой проблемой, но их появление в доме - это сигнал о более серьезных угрозах. По словам Марка Гована, профессионального дезинсектора из ABC Pest Control (Флорида, США), основные причины, по которым муравьи проникают в жилье - это поиск убежища и пищи:

"Если на улице холодно, муравьи приходят либо для того, чтобы сделать гнездо и основать новые колонии в вашем доме, либо для того, чтобы найти пищу", - объясняет эксперт в видео на YouTube.

Смотрите видео о том, как понять, откуда лезут муравьи:

Как найти гнездо муравьев в квартире

Специалист по борьбе с вредителями Кевин Карилло в видео на YouTube канале Wikihow, добавляет, что средняя колония муравьев может насчитывать от 20 до 100 000 особей, а когда она достигает максимального размера, от нее отделяются колонии-спутники.

"Когда вы видите несколько муравьев, это только разведчики. Они ищут пищу и подают сигнал другим. Если они найдут что-то вкусное, вы увидите целую муравьиную магистраль", - отмечает Карилло.

Смотрите видео о том, чем опасны муравьи в доме:

Где прячутся муравьи в доме - как найти матку муравьев в доме

Многие ошибочно думают, что муравьи лишь временно заходят в жилье. На самом же деле их гнезда могут быть спрятаны в труднодоступных местах:

  • Под плинтусами;
  • Внутри стен и под полом;
  • В теплоизоляции дома;
  • Под кирпичами на фасаде здания.

Карилло предупреждает:

"Они природные туннелепроходцы. Даже силикон, которым герметизируют швы в доме, муравьи могут прогрызть насквозь".

Поэтому обычное уничтожение муравьев-разведчиков не решит проблему. Нужно действовать комплексно.

Как вывести муравьев в доме - Как выгнать муравьев из дома самый эффективный способ

1. Поддерживайте чистоту

Марк Гован отмечает, что чистота - первый и самый важный шаг в борьбе с муравьями:

"Убирайте крошки и разлитую пищу, тщательно закрывайте пищевые продукты".

Также важно регулярно выносить мусор и хранить продукты в герметичных контейнерах.

2. Перекройте им доступ в дом

Запечатайте все возможные пути проникновения:

  • Обработайте герметиком стыки между полом и стенами;
  • Закройте отверстия возле труб и вентиляционных решеток;
  • Устраните щели в дверных и оконных рамах.

3. Используйте правильные приманки

Как объясняет Майкл Пьяченца из Advantage Pest Control в видео на YouTube, уничтожить муравьев нужно из-за их естественного поведения:

"Лучший способ убить муравьев в долгосрочной перспективе - это кормить их приманкой. Рабочие муравьи несут ее в колонию, и это уничтожает всю колонию, включая королеву", - советует он.

Как узнать, какую приманку использовать?

  • Если муравьи собираются вокруг сладостей - используйте сахарную приманку;
  • Если их привлекает мясо или колбаса - подойдет белковая приманка.

Приманки должны содержать медленно действующий инсектицид, чтобы муравьи успели занести его в колонию.

Смотрите видео о том, каким раствором убить муравьев:

4. Используйте инсектициды правильно

Пьяченца рекомендует обрабатывать специальными средствами пути передвижения муравьев - от места их проникновения в дом до гнезда. Но важно не использовать репелленты:

"Если вы собираетесь использовать пестициды в доме, убедитесь, что они безопасны и не содержат репеллентов. Репелленты могут привести к созданию новых колоний вместо уничтожения старых", - добавляет Пьяченца.

Если проблема не исчезает, лучше обратиться к профессиональным дезинсекторам.

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