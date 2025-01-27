Большинство людей неправильно загружали стиральные машины: в чем причина

Коротко:
- Сколько одежды в одной загрузке для стирки
- На сколько должна быть заполнена стиральная машина
Недавно в TikTok возникла дискуссия об оптимальном количестве белья для эффективной стирки. Все началось с видео, где пользовательница загрузила стиральную машину наполовину, объяснив это тем, что достаточно пространства для движения одежды обеспечивает надлежащую очистку, сообщает Express.
Главред выяснил, сколько белья нужно класть в стиральную машину.
Быстро появились противоречивые комментарии от других пользователей, и вопрос о заполнении стиральной машины стал темой обсуждений. Некоторые выражали обеспокоенность расходами на моющие средства, если машина недостаточно заполнена.
Смотрите видео о том, сколько одежды закладывать в стиральную машинку:
@hey.im.rach В стиральной машине должно быть достаточно места для перемещения одежды, чтобы одежда правильно отстирывалась✨ Люблю тебя навсегда! Xoxo, твоя TikTok мама ? - - - - - - #instamom#tiktokmom#fyp#laundry#lifehack♬ Let It All Work Out - lil wayne's intern
Можно ли класть мало белья в стиральную машину - на сколько должна быть заполнена стиральная машина
Эксперт по бытовой технике Мэтью Эйрс, работающий в RDO Kitchens and Appliances, рассказал, что для оптимальных результатов стиральную машину следует заполнять на 75% от ее мощности.
"Важно быть экономным при загрузке стиральных и сушильных машин, обеспечивая при этом максимальную производительность приборов", - указывает он.
По словам Эйрса, стиральные машины доступны в разных размерах - от малых до больших, способных вместить более 10 кг белья. Вместимость машины указывается как максимальное количество сухого белья, которое она может вместить.
Как узнать о перегрузке стиральной машины - как определить количество белья в стиральной машине
Эйрс также уточнил, что эту информацию можно найти на самой машине или в инструкции по эксплуатации, где указана максимальная загрузка.
"Загружая белье в машину, убедитесь, что вы не пакуете белье вниз. Белье должно лежать свободной кучей, поэтому если вам приходится толкать белье вниз, чтобы вместить больше, вы перегружаете стиральную машину", - сказал он.
Он объяснил, что оставляя немного свободного места, можно обеспечить свободное движение белья, что позволяет воде и моющему средству эффективно очищать вещи.
Что будет, если положить слишком много вещей в стиральную машинку
Мэтт также заметил, что переполнение стиральной машины может иметь негативные последствия.
"Если вы вскоре заложите в стиральную машину лишнюю пару джинсов, это может стоить вам значительных средств на ремонт или даже привести к необходимости покупать новую стиральную машину. Это потому, что когда машина регулярно переполняется, это может вызвать ненужную нагрузку на двигатель, который отвечает за вращение барабана, что может привести к поломке. Аналогично, слишком большая загрузка может повредить подшипники машины, препятствуя ее эффективному функционированию, что приведет к поломке", - резюмировал он.
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