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Неужели стиральная машинка "врет": почему стирка длится дольше, чем обещает таймер

Даяна Швец
20 декабря 2024, 01:20
27
Длительность стирки зависит сразу от нескольких факторов.
стиральная машина
Как правильно планировать время для стирки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вкратце:

  • Почему стиральная машина "задерживается"
  • Как правильно планировать время для стирки

Часто случается, что стиральная машина работает дольше, чем указано на таймере. Например, когда до завершения стирки остается всего несколько минут, это время может показаться бесконечным.

Как выяснили эксперты, причины этого явления вполне объяснимы, и они даже могут быть полезными. Об этом пишет Главред со ссылкой на Homes & Gardens.

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Почему увеличивается время стирки в стиральной машине?

Эксперт по бытовой технике Рич Маллинс объясняет, что современные стиральные машины имеют "умные" алгоритмы, которые автоматически корректируют продолжительность цикла стирки.

Например, машина может продлить стирку, если было добавлено слишком много стирального средства, или если ткань нуждается в дополнительной очистке. Это помогает избежать необходимости стирать вещи повторно.

Продолжительность стирки зависит от многих факторов, таких как:

  • тип ткани
  • степень загрязнения
  • количество стирального порошка

"Такие факторы, как размер груза, тип ткани, температура воды и уровень загрязнения на одежде, могут значительно увеличить продолжительность цикла. Это приводит к "лжи". Эти настройки сделаны для оптимальной очистки и ухода за тканью, даже если это означает увеличение времени стирки. Например, если машина испытывает большую загрузку, она может увеличить продолжительность перемешивания или полоскания для тщательной очистки",– объяснил эксперт.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Чтобы избежать задержек, специалисты советуют добавлять ко времени, указанному на таймере, 5-10 минут и правильно дозировать моющие средства.

Кроме того, не следует перегружать стиральную машину, чтобы цикл завершался в пределах указанного времени.

Недавно также эксперты назвали удивительно простой, но эффективный способ, как стирать пуховик на пуху. При соблюдении рекомендаций во время стирки ваш пуховик сохранит форму, а пух за подкладкой не скатается.

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Сколько стоит стирка в прачечной?

Цены отличаются в зависимости от прачечной, от города, от штата. Одна стирка стоит $1-5. Что касается сушилки, то высушить белье можно в среднем за $3.

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