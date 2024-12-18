Холодные или теплые: какая идеальная температура яиц в выпечке - секрет кондитеров

Ингредиенты с разной температурой могут плохо смешиваться.

https://glavred.info/life/holodnye-ili-teplye-kakaya-idealnaya-temperatura-yaic-v-vypechke-sekret-konditerov-10623434.html Ссылка скопирована

Почему яйца должны быть комнатной температуры / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Можно ли использовать холодные яйца

Как влияет температура яиц в выпечке на результат

Во многих рецептах выпечки отмечается, что яйца должны быть комнатной температуры. Однако не все уделяют внимание этому нюансу, часто просто забывая заранее достать яйца из холодильника.

Почему же это так важно и как влияет температура ингредиентов на конечный результат? Ответ на этот вопрос дает портал SimplyRecipes, пишет Главред.

видео дня

Почему яйца комнатной температуры важны для выпечки?

В процессе приготовления тесто часто обогащают воздухом, взбивая сливочное масло с сахаром. Если к этой смеси добавить холодные яйца, масло затвердеет и потеряет способность удерживать пузырьки воздуха, что негативно повлияет на текстуру выпечки.

Кроме того, ингредиенты с разной температурой могут плохо смешиваться, из-за чего тесто станет плотным или свернется комками. Это особенно актуально для легких и пышных тортов, таких как бисквит или десерт "Павлова".

Когда можно использовать холодные яйца?

Для рецептов, которые не зависят от насыщения воздухом, например, печенья или крем-брюле, можно использовать яйца прямо из холодильника. В таких блюдах температура яиц не влияет на консистенцию или качество конечного результата.

Как определить температуру яиц?

Чтобы убедиться, что яйцо достигло комнатной температуры, разбейте его и прикоснитесь пальцем - оно должно быть приятно теплым. Или коснитесь скорлупы: если яйцо ощущается как теплая рука, оно готово к использованию.

Что интересно, обычно опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном. Это уникальный метод, чтобы яйца не трескались во время варки.

Больше интересных новостей:

Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред