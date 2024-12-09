Опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном: для чего это необходимо

Вкратце:
- Как сделать так, чтобы яйца не трескались во время варки
- Когда именно во время варки яиц надо добавлять лимон
Опытные хозяйки давно взяли на вооружение простой, но действенный кулинарный трюк, который пригодится каждому. О нем рассказывает Главред со ссылкой на ТСН.
На первый взгляд, варка яиц - это элементарная задача.
Однако даже у опытных кулинаров часто возникают трудности: скорлупа трескается, белок вытекает, а его цвет меняется.
Это не только портит вид готового продукта, но и увеличивает риск проникновения вредных бактерий в воду. Однако расстраиваться не стоит, ведь решить эти проблемы можно с помощью обычного лимона.
Как правильно варить яйца с лимоном?
- Тщательно вымойте яйца, чтобы избавиться от загрязнений на скорлупе.
- Положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на плиту.
- До момента закипания добавьте в воду кольцо лимона или выжмите сок из половины цитруса.
- Это поможет избежать трещин в скорлупе. Если трещины уже есть, лимонный сок обеззаразит воду и отбелит белок.
Благодаря этому простому методу яйца останутся целыми, их будет легко чистить, а поверхность станет гладкой и привлекательной.
Как известно, очень часто курицы не хотят радовать хозяев яичками в холодное время. Однако эксперты рассказывали, как сделать так, чтобы куры неслись зимой.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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