Опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном: для чего это необходимо

Благодаря этому простому методу яйца останутся целыми, их будет легко чистить, а поверхность станет гладкой и привлекательной.

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Эксперты объяснили, как варить яйца с лимоном / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как сделать так, чтобы яйца не трескались во время варки

Когда именно во время варки яиц надо добавлять лимон

Опытные хозяйки давно взяли на вооружение простой, но действенный кулинарный трюк, который пригодится каждому. О нем рассказывает Главред со ссылкой на ТСН.

На первый взгляд, варка яиц - это элементарная задача.

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Однако даже у опытных кулинаров часто возникают трудности: скорлупа трескается, белок вытекает, а его цвет меняется.

Это не только портит вид готового продукта, но и увеличивает риск проникновения вредных бактерий в воду. Однако расстраиваться не стоит, ведь решить эти проблемы можно с помощью обычного лимона.

​ Сколько варить яйца - инфографика Главред ​

Как правильно варить яйца с лимоном?

Тщательно вымойте яйца, чтобы избавиться от загрязнений на скорлупе. Положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на плиту. До момента закипания добавьте в воду кольцо лимона или выжмите сок из половины цитруса. Это поможет избежать трещин в скорлупе. Если трещины уже есть, лимонный сок обеззаразит воду и отбелит белок.

Благодаря этому простому методу яйца останутся целыми, их будет легко чистить, а поверхность станет гладкой и привлекательной.

Как известно, очень часто курицы не хотят радовать хозяев яичками в холодное время. Однако эксперты рассказывали, как сделать так, чтобы куры неслись зимой.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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