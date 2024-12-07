Комфорт и гигиена: как часто надо стирать бюстгальтер - точный ответ

Чрезмерная стирка может повредить деликатные ткани и снизить эластичность изделия.

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Как часто надо стирать бюстгальтер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

Нужно ли стирать бюстгальтер после каждого ношения

Как понять, что бюстгальтер нуждается в стирке

Бюстгальтер - важная часть женского гардероба, которая находится в постоянном контакте с кожей. Поэтому возникает логичный вопрос: как часто его нужно стирать, чтобы обеспечить гигиену, комфорт и долговечность?

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Как пишет Главред со ссылкой на RealSimple, ежедневная стирка бюстгальтера не только не нужна, но иногда даже вредна.

Оптимальным решением будет носить бюстгальтер несколько раз перед стиркой, при условии отсутствия пятен и следов пота.

Когда бюстгальтер нуждается в стирке?

Частота зависит от нескольких факторов:

Погода: В жару стирать нужно чаще из-за интенсивного потоотделения.

В жару стирать нужно чаще из-за интенсивного потоотделения. Уровень активности: После занятий спортом или активного дня стирка обязательна.

После занятий спортом или активного дня стирка обязательна. Размер чашки: Женщинам с большим размером чашки приходится чаще стирать бюстгальтеры из-за более высокого риска накопления пота.

Женщинам с большим размером чашки приходится чаще стирать бюстгальтеры из-за более высокого риска накопления пота. Материал: Деликатные ткани, такие как шелк или кружево, требуют более осторожного ухода, чем синтетические материалы.

Деликатные ткани, такие как шелк или кружево, требуют более осторожного ухода, чем синтетические материалы. Запах: Если бюстгальтер имеет неприятный запах, это очевидный сигнал к стирке.

Как правильно стирать бюстгальтеры?

Чтобы бюстгальтер служил долго, следуйте таким рекомендациям:

Не носите один бюстгальтер несколько дней подряд - дайте ему восстановить форму. Для удаления пятен попробуйте мыльную воду вместо полной стирки. Используйте прохладную воду, мягкие моющие средства и деликатный режим в стиральной машине. Сушите естественным путем, избегая сушилки, чтобы сохранить эластичность ткани.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Когда пора покупать новый бюстгальтер?

Растянутые ремешки, потеря эластичности или торчащие косточки - это признаки, что белье нуждается в замене. Новый бюстгальтер обеспечит комфорт и поддержку, сохраняя вашу уверенность.

Сбалансированный уход за бельем - залог его долговечности и вашего комфорта.

К слову, также эксперты дали объяснение, как часто нужно стирать ковры в ванной. Стоит замечать, что коврики, которые нельзя стирать, например, бамбуковые или из диатомита, следует протирать с обеих сторон универсальным моющим средством безопасным для данного типа материала.

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Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

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