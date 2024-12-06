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Не раз в месяц: как часто нужно стирать ковры в ванной - цифры удивят

Марина Фурман
6 декабря 2024, 19:44
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Чтобы поддерживать стандарты гигиены, коврики в ванной комнате важно регулярно стирать.
ванная
Как часто стирать ковры в ванной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Как часто нужно стирать ковры в ванной комнате
  • Какие виды ковров следует очищать без стиральной машинки

Регулярная стирка ковров в ванной комнате - не просто прихоть или стремление к порядку. Здесь кроется и забота о здоровье. Главред разбирался, как часто нужно чистить ковры.

Коврики для ванной следует стирать раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от интенсивности использования, передает Better Homes & Gardens.

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Если вы живете один и принимаете душ через день, вы можете стирать коврик каждые две-четыре недели. И наоборот, если четыре человека используют один и тот же коврик для принятия душа ежедневно, мыть коврик нужно как минимум каждую неделю.

Коврик из ткани можно очистить от загрязнений, поместив его в стиральную машину.

Коврики, которые нельзя стирать, например, бамбуковые или из диатомита, следует протирать с обеих сторон универсальным моющим средством безопасным для данного типа материала.

Вот некоторые признаки того, что пришло время постирать коврик для ванной:

  • Запах, который сигнализирует о наличии плесени, грибка и других бактерий.
  • На ковре есть пятна или другие видимые загрязнения, что свидетельствует о накоплении грязи.
  • Он не "держится" на месте, что может свидетельствовать о наличии отложений, которые разрушают нижнюю часть коврика.

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Что такое Better Homes & Gardens?

Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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