Не раз в месяц: как часто нужно стирать ковры в ванной - цифры удивят

Чтобы поддерживать стандарты гигиены, коврики в ванной комнате важно регулярно стирать.

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Как часто стирать ковры в ванной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Как часто нужно стирать ковры в ванной комнате

Какие виды ковров следует очищать без стиральной машинки

Регулярная стирка ковров в ванной комнате - не просто прихоть или стремление к порядку. Здесь кроется и забота о здоровье. Главред разбирался, как часто нужно чистить ковры.

Коврики для ванной следует стирать раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от интенсивности использования, передает Better Homes & Gardens.

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Если вы живете один и принимаете душ через день, вы можете стирать коврик каждые две-четыре недели. И наоборот, если четыре человека используют один и тот же коврик для принятия душа ежедневно, мыть коврик нужно как минимум каждую неделю.

Коврик из ткани можно очистить от загрязнений, поместив его в стиральную машину.

Коврики, которые нельзя стирать, например, бамбуковые или из диатомита, следует протирать с обеих сторон универсальным моющим средством безопасным для данного типа материала.

Вот некоторые признаки того, что пришло время постирать коврик для ванной:

Запах, который сигнализирует о наличии плесени, грибка и других бактерий.

На ковре есть пятна или другие видимые загрязнения, что свидетельствует о накоплении грязи.

Он не "держится" на месте, что может свидетельствовать о наличии отложений, которые разрушают нижнюю часть коврика.

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