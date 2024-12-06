Не раз в месяц: как часто нужно стирать ковры в ванной - цифры удивят

Вы узнаете:
- Как часто нужно стирать ковры в ванной комнате
- Какие виды ковров следует очищать без стиральной машинки
Регулярная стирка ковров в ванной комнате - не просто прихоть или стремление к порядку. Здесь кроется и забота о здоровье. Главред разбирался, как часто нужно чистить ковры.
Коврики для ванной следует стирать раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от интенсивности использования, передает Better Homes & Gardens.
Если вы живете один и принимаете душ через день, вы можете стирать коврик каждые две-четыре недели. И наоборот, если четыре человека используют один и тот же коврик для принятия душа ежедневно, мыть коврик нужно как минимум каждую неделю.
Коврик из ткани можно очистить от загрязнений, поместив его в стиральную машину.
Коврики, которые нельзя стирать, например, бамбуковые или из диатомита, следует протирать с обеих сторон универсальным моющим средством безопасным для данного типа материала.
Вот некоторые признаки того, что пришло время постирать коврик для ванной:
- Запах, который сигнализирует о наличии плесени, грибка и других бактерий.
- На ковре есть пятна или другие видимые загрязнения, что свидетельствует о накоплении грязи.
- Он не "держится" на месте, что может свидетельствовать о наличии отложений, которые разрушают нижнюю часть коврика.
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