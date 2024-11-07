Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

Чтобы очистить ванную комнату от плесени, необязательно пользоваться магазинными химическими средствами.

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Простые советы для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как удалить плесень в ванной комнате

Какие домашние средства помогут в уборке

Силикон - материал, который обладает высокой эластичностью, что позволяет ему легко адаптироваться к форме установленных частей оборудования. Кроме того, он эффективно предотвращает проникновение воды, например, за пределы душевой кабины. Однако иногда силиконовая затирка покрывается плесенью, которую трудно удалить. Главред разбирался, как легко можно вывести пятна от плесени на герметике.

Самый простой и легкий способ, который рекомендуют в издании Express.co.uk - приобрести любое специальное средство для выведения плесени. Жидкость буквально за несколько минут сможет убрать пятна с герметика в ванной.

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Однако магазинный товар для очистки можно также заменить домашними средствами.

Например, чтобы убрать плесень можно использовать уксус или обычную соду.

Необходимо смешать соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Далее нанесите ее на заплесневелый участок, оставить на некоторое время. Впоследствии потрите место щеткой, после чего смойте водой.

Уксус также легко справится с плесенью на силиконе. Стоит полить участок на котором есть грязь уксусом и оставить на час. Протрите поверхность теплой водой, хорошо высушите, чтобы предотвратить повторный рост плесени.

Отметим, что периодически следует повторять обработки, чтобы не дать грибку даже шанса на распространение в вашем доме.

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