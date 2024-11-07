Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

Марина Фурман
7 ноября 2024, 03:05
25
Чтобы очистить ванную комнату от плесени, необязательно пользоваться магазинными химическими средствами.
Ванная
Простые советы для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как удалить плесень в ванной комнате
  • Какие домашние средства помогут в уборке

Силикон - материал, который обладает высокой эластичностью, что позволяет ему легко адаптироваться к форме установленных частей оборудования. Кроме того, он эффективно предотвращает проникновение воды, например, за пределы душевой кабины. Однако иногда силиконовая затирка покрывается плесенью, которую трудно удалить. Главред разбирался, как легко можно вывести пятна от плесени на герметике.

Самый простой и легкий способ, который рекомендуют в издании Express.co.uk - приобрести любое специальное средство для выведения плесени. Жидкость буквально за несколько минут сможет убрать пятна с герметика в ванной.

видео дня

Однако магазинный товар для очистки можно также заменить домашними средствами.

Например, чтобы убрать плесень можно использовать уксус или обычную соду.

Необходимо смешать соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Далее нанесите ее на заплесневелый участок, оставить на некоторое время. Впоследствии потрите место щеткой, после чего смойте водой.

Уксус также легко справится с плесенью на силиконе. Стоит полить участок на котором есть грязь уксусом и оставить на час. Протрите поверхность теплой водой, хорошо высушите, чтобы предотвратить повторный рост плесени.

Отметим, что периодически следует повторять обработки, чтобы не дать грибку даже шанса на распространение в вашем доме.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная лайфхак уборка
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

01:56Украина
"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

01:09Украина
"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

00:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Последние новости

04:32

Может стать проблемой: Криволап о последствиях увеличения производства "Шахедов" в РФ

04:00

Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь

03:34

ВСУ придется отступить из еще одного города на Востоке: есть угроза окружения

03:05

Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

02:30

Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:56

РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

01:30

Когда Донни встретил Мэл: история любви Дональда и Мелании Трамп

01:09

"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

00:48

"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

Реклама
06 ноября, среда
23:54

Звезда Женского квартала рассказала про свои первые серьезные отношения

23:33

В Германии распалась "светофорная" коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

23:14

До инаугурации Трампа: Белый дом планирует срочно предоставить Украине помощь

23:02

Популярное выражение "присесть на дорожку": как оно возникло и что означает

22:57

Тина Кароль впервые открыто прокомментировала свои политические амбиции

22:42

"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

22:35

"Ждет тяжелая зима": к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин

22:20

Как королева Елизавета отзывалась о Дональде Трампе - детали

22:16

Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

21:31

Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

21:26

Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она красиво цвела

Реклама
21:16

Зеленский впервые с начала большой войны поедет в Венгрию: названа цель визита

21:00

Харрис позвонила Трампу: в СМИ озвучили детали разговора

20:54

Ограниченно годные должны пройти ВВК: в ТЦК назвали крайний срок

20:43

Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

20:41

Позитив собрался на партнерские роды и прокомментировал пол первенца

20:36

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:30

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

20:21

Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи

20:11

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:01

Составляет "черный список": Трамп следит, кто из мировых лидеров не поздравил его

19:57

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

19:14

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:05

Почему Путину не понравится победа Трампамнение

19:04

"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

19:03

Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

18:59

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

18:54

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

18:51

В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

18:35

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:08

Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

Реклама
18:04

"Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье

17:55

В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

17:50

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюдВидео

17:39

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

17:20

4 знака зодиака, которые считаются самыми удачливыми с деньгами

17:20

Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

17:17

После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

17:14

Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

17:04

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекойВидео

16:55

Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять