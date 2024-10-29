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Ванная комната будет безупречно чистой: специалисты раскрыли гениальные методы

Юлия Закрепа
29 октября 2024, 13:50обновлено 29 октября, 15:13
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Ванная комната станет идеально чистой и свежей, если придерживаться полезных правил.
Ванная комната будет безупречно чистой: специалисты раскрыли гениальные методы
Как очистить душевую кабинку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как отмыть душевую кабинку с помощью таблеток для посудомойки
  • Как очистить содой затирку между плиткой
  • Как избавиться от стойких пятен на плитке кислородным отбеливателем

Ванную комнату люди используют чаще всего, поэтому они нуждаются в регулярной уборке, чтобы были чистыми и свежими. В любом доме душ используется ежедневно. Без регулярной уборки грязь легко будет накапливаться, а с ней известковый налет и даже плесень.

Специалисты по уборке порекомендовали эффективные лайфхаки по уборке душа, которые полностью избавляют от необходимости долго вымывать ванную комнату. Эксперты экологической клининговой компании Myni объясняют, что чрезмерная чистка плитки также может вызвать необратимые повреждения, устранение которых может быть очень дорогим, говорится в материале Mirror.

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Специалисты объяснили, что отличным способом быстро очистить душевую кабинку можно с помощью белого уксуса с таблетками для посудомоечной машины и использования этого раствора для плитки.

"Вы должны использовать одну таблетку с вдвое большим количеством уксуса и хорошо перемешать. Затем с помощью бутылки с распылителем обработайте душевую зону и оставьте на час. Кислотные свойства уксуса в сочетании с моющим действием таблетки для посудомоечной машины означают, что пятна выводятся гораздо легче", - отметили эксперты.

Также они рассказали, если затирка между плитками часто пачкается, тогда эксперты рекомендуют классический способ очистки из пищевой соды и уксуса.

"Чтобы избавиться от пятен от мыла или раствора на плитке, просто добавьте немного воды в пищевую соду и сделайте густую пасту. Щедро нанесите эту пасту на плитку. Добавьте несколько капель уксуса в пасту, чтобы очистить плитку еще лучше. эффективно смойте пасту холодной водой", - объясняют эксперты.

Также отличным способом уборки душа станет метод с использованием скраба, который рекомендуют эксперты и кислородным отбеливателем. Однако это не экологически чистый метод очистки, и его следует использовать только в крайнем случае для удаления стойких пятен.

"Просто добавьте три столовые ложки кислородного отбеливателя в ведро теплой воды. Оставьте этот раствор на плитке душевой по крайней мере на 15 минут. Смойте раствор чистой холодной водой", - объясняют они.

Эксперты клининговой компании рекомендуют свое специальное средство для чистки ванной комнаты. Оно нетоксично и полезно для окружающей среды.

В магазинах существуют специальные таблетки для чистки, которые нужно добавить к 750 мл воды в бутылке с распылителем, дать ей раствориться и вылить моющий раствор непосредственно на пятна и оставить на несколько минут. Затем стоит промыть все пятна холодной водой и плитка будет сиять как новая.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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