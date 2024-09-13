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Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список

Даяна Швец
13 сентября 2024, 16:55
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Ванная комната может показаться удобным местом для хранения различных вещей, таких как средства гигиены, полотенца и другие предметы.
Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список
Какие вещи лучше не хранить в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стоит учитывать важный нюанс - из-за влажности и перепадов температуры следует быть внимательными к тому, что именно хранится в ванной. Дело в том, что это может привести к размножению бактерий и порче вещей. О вещах, которые не стоит хранить в ванной рассказали эксперты Plumb London.

Мыло

Твердое мыло может накапливать грязь и микробы, а во влажных условиях ванной бактерии распространяются еще быстрее. Лучше использовать жидкое мыло в дозаторе, поскольку его легче поддерживать в чистоте.

Лекарства

Лекарства могут потерять свою действенность под воздействием колебаний температуры и влаги. Некоторые из них нужно хранить в сухом прохладном месте или даже в холодильнике. Поэтому лекарства лучше держать вне ванной комнаты.

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Украшения

Украшения могут окисляться из-за влажности, что приводит к появлению ржавчины. Поэтому стоит хранить их в сухих местах, желательно в другой комнате.

Зубные щетки

Зубные щетки могут накапливать бактерии, особенно во влажных условиях ванной. Чтобы избежать этого, храните их в шкафчике или в другой хорошо вентилируемой комнате.

Косметика и духи

Температурные колебания в ванной могут ухудшить качество косметических средств. Чтобы избежать порчи, храните косметику в сухом месте, а духи держите подальше от влажности, чтобы они не потеряли аромат.

Что такое ультразвуковая ванна?

Ультразвуковая ванна - это резервуар, в который наливается жидкость. Это может быть моющий состав, вода и т.д. На стенках или дне емкости установлены излучатели ультразвуковых волн. Многие модели устройств также предполагают наличие нагревательных элементов. Они поддерживают температуру на определенном уровне, повышая качество чистки. Для активации ультразвуковых излучателей используют электронный генератор, пишет Lebedka.ua.

Электроприборы

Электроприборы в ванной должны быть водонепроницаемыми. Перед использованием проверяйте инструкции производителя, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Полотенца

Влажные полотенца могут стать источником бактерий и плесени. Используйте вентиляторы или держите окна открытыми, чтобы полотенца могли хорошо высыхать между использованиями.

Книги

Чтение в ванной приятно, но влага может повредить ваши книги. Лучше держать их подальше от ванной комнаты, чтобы избежать порчи.

Лезвия для бритвы

Запасные лезвия для бритвы, оставленные во влажной ванной, могут заржаветь. Держите их в сухом месте, чтобы сохранить их состояние.

Соблюдение этих простых советов поможет сохранить ваши вещи и обеспечить гигиенические условия в ванной комнате.

Как предотвратить налет на душевой кабине?

Чтобы избежать появления известкового налета, который образуется на внутренней стороне стекла, после каждого приема душа стекло нужно вытирать сверху вниз резиновым скребком или тканью. Категорически не рекомендуется применять щетинные щетки, поскольку они царапают стеклянную поверхность.

Также Главред рассказывает, как очистить ванну от застарелого налета. Что быстро растворяет известковый налет - так это обычный раствор, для приготовления которого понадобятся лишь средство для мытья посуды, уксус, сода и вода.

Эксперты также объяснили, как очистить старую ванну до белого цвета. Если вы не знаете, как сделать так, чтобы ванна снова стала белой, можете попробовать на практике почистить ее одним из средств, применяемых против ржавчины.

Напомним также, чем обработать стены от сырости и грибка. Многие часто ищут специальное средство от плесени в домашних условиях, но все равно забывают, что с грибком может справиться обычное и дешевое белье.

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