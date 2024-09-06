Чем обработать стены от сырости и грибка: самое простое и рабочее средство

Борьба с плесенью очень часто сопровождается множеством сложностей. Грибок отмывается, а потом снова появляется. И не всегда можно подобрать нужное средство. В такой ситуации и возникает вопрос, как избавиться от плесени в доме народными средствами, которые порой могут быть очень эффективными. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала МОИ-ремонты показал, как справиться с плесенью дома на стенах при помощи обычной белизны, и дал несколько советов, как это правильно сделать.
Что делать, чтобы в комнате не было плесени
Понадобится простая белизна
Блогер рекомендует взять дешевую белизну и залить ее в пульверизатор.
Ничего больше добавлять не нужно.
Очищаем стены от грибка белизной
Белизну следует брызгать на стену. Реакцию можно увидеть сразу – белизна растворяет грибок. Очищать загрязнения нужно щеткой и тряпкой. Лучше работать в перчатках. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы выветривался запах. Если есть аллергия, нужно надевать маску.
В итоге можно заметить, как стены полностью отмываются от плесени.
Смотрите видео, как избавиться от плесени на стенах дома:
Что такое МОИ-ремонты?
МОИ-ремонты – канал на YouTube, который посвящен ремонтам, домашним ремонтам своими руками, и интересными моментами из жизни автора. У канала более 1,8 млн просмотров, указано в описании.
Другие новости:
- Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минут
- Как убрать плесень со стен: 5 дешевых способов, которые моментально работают
- Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред