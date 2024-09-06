Чем обработать стены от сырости и грибка: самое простое и рабочее средство

Многие часто ищут специальное средство от плесени в домашних условиях, но забывают, что с грибком может справиться обыкновенная и дешевая белизна.

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Чем обработать поверхность, чтобы не было плесени на стенах в квартире или доме / Скриншот YouTube

Борьба с плесенью очень часто сопровождается множеством сложностей. Грибок отмывается, а потом снова появляется. И не всегда можно подобрать нужное средство. В такой ситуации и возникает вопрос, как избавиться от плесени в доме народными средствами, которые порой могут быть очень эффективными. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала МОИ-ремонты показал, как справиться с плесенью дома на стенах при помощи обычной белизны, и дал несколько советов, как это правильно сделать.

Что делать, чтобы в комнате не было плесени

Понадобится простая белизна

Блогер рекомендует взять дешевую белизну и залить ее в пульверизатор.

Ничего больше добавлять не нужно.

Очищаем стены от грибка белизной

Белизну следует брызгать на стену. Реакцию можно увидеть сразу – белизна растворяет грибок. Очищать загрязнения нужно щеткой и тряпкой. Лучше работать в перчатках. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы выветривался запах. Если есть аллергия, нужно надевать маску.

В итоге можно заметить, как стены полностью отмываются от плесени.

Смотрите видео, как избавиться от плесени на стенах дома:

Что такое МОИ-ремонты? МОИ-ремонты – канал на YouTube, который посвящен ремонтам, домашним ремонтам своими руками, и интересными моментами из жизни автора. У канала более 1,8 млн просмотров, указано в описании.

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