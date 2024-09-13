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Без "бати" и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила Янукович

Юрий Берендий
13 сентября 2024, 14:10
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Согласно информации СМИ, экс-первая леди Украины Людмила Янукович проживает во временно оккупированном Крыму и, вероятно, ведет там собственный бизнес.
Без 'бати' и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила Янукович
Людмила Янукович сейчас - где живет и чем занимается жена Януковича / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Людмила Янукович, бывшая первая леди Украины, после бегства ее мужа Виктора Януковича в 2014 году отошла от публичной жизни. О ее местонахождении было мало известно в течение последних лет.

Что известно о Людмиле Янукович

Уроженке города Енакиево Донецкой области сейчас 74 года. Виктор Федорович женился на ней в 1972 году. После того, как муж стал президентом, он перевез ее в Киев, где она должна была изменить привычную жизнь на участие в светских мероприятиях и публичную деятельность. В мае 2010 года Людмилу Янукович даже приняли в клуб украинских интеллектуалов и аристократов "Интеллигент".

После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, жизнь его бывшей жены Людмилы Янукович оставалась вне пристального внимания общественности. Официально их брак завершился, о чем Янукович сам признался в интервью немецкому изданию Spiegel, отметив, что живет в гражданском браке с Любовью Полежай, сестрой своей бывшей поварихи, сообщает ТСН.

Однако, пока он был у власти, о разводе речь не шла, и вопрос их отношений оставался неопределенным.

Людмила Янукович, с которой Янукович прожил в браке более 45 лет, всегда держалась в стороне от публичности. Несмотря на церковное венчание в 1997 году, их отношения выглядели далекими от идеальных супругов.

Смотрите видео о том, что известно о Людмиле Янукович:

Во время президентства Януковича его жена оставалась в Донецке, вдали от роскошной жизни в Межигорье, и редко появлялась на публике. Впрочем, после бегства мужа, она осталась фактически брошенной, а новым спутником жизни Виктора Януковича стала Любовь Полежай, с которой он теперь живет вместе в России.

Где сейчас живет Людмила Янукович

После бегства Януковича из Украины Людмила Янукович поселилась в аннексированном Крыму. Ее новым домом стал семейный особняк в Большой Ялте, который ранее в окружении Януковича называли "чайным домиком". Несмотря на скромное название, это имение является элитной усадьбой на площади 1,2 гектара с собственным пляжем, трехэтажной виллой, спа-центром и другими удобствами и находится в курортном поселке Отрадное. Территория окружена посадками кипарисов и сосен, и перекрыта массивными воротами, что обеспечивает приватность.

Без 'бати' и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила Янукович
Фото: radiosvoboda.org

Хотя раньше Людмила Янукович считала это имение слишком роскошным и пафосным, после событий 2014 года она была вынуждена довольствоваться тем, что получила.

Сейчас она ведет уединенный образ жизни, вдали от публичных событий и журналистов, а само имение находится под охраной. Согласно данным Радио Свобода, право собственности на дом оформлено на фирму, близкую к бывшему министру обороны Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб, что связывает ее с бывшими союзниками Януковича.

Чем занимается Людмила Янукович сейчас

Кроме имения в Крыму, Людмила Янукович, по неофициальным данным, имеет собственный бизнес в Севастополе. Через систему посредников она, вероятно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов под названием "Меркурий".

Эта сеть отличилась тем, что смогла обойти российские санкции, торгуя продуктами из Европы, в частности французскими сырами и испанскими мясными деликатесами, несмотря на запрет. Хотя таможенные органы несколько раз изымали запрещенные товары, вскоре они снова появлялись на полках магазинов.

СМИ отмечают, что несмотря на то, что структура собственности сети напоминает схему владения имением в Крыму, прямых доказательств того, что Людмила Янукович является владелицей магазинов, нет. Сами же представители торговой сети отказываются комментировать этот вопрос.

Что известно о "смерти" Людмилы Янукович

24 января 2022 года появились слухи в СМИ о смерти Людмилы Янукович, жены бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако эту информацию опроверг пресс-секретарь ее старшего сына, Александра Януковича.

Одним из тех, кто сообщил о смерти Людмилы Янукович, был политтехнолог Владимир Петров. Он заявил в своем Telegram-канале, что женщина якобы умерла вечером 23 января: "Людмила Янукович умерла час назад", - написал он.

Однако уже 24 января адвокат старшего сына Януковича, Юрий Кирасир, официально опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Мемы с Людмилой Янукович

Людмила Янукович еще во времена президентства своего мужа стала интернет-мемом благодаря своим незабываемым высказываниям. Во время Оранжевой революции в 2004 году, выступая в Донецке, она заявила об "оранжевом шабаше" в Киеве, где, по ее словам, людям раздавали "наколотые апельсины" и везде было "американское" присутствие. Эта фраза быстро стала крылатой и запомнилась многим.

Смотрите видео Людмила Янукович о "наколотых апельсинах":

В 2013 году она снова оказалась в центре внимания, когда на конкурсе красоты для женщин с ограниченными возможностями рассказала журналистам, что ее муж, спрашивая, как она работает, получил ответ: "Батя, я стараюсь".

Смотрите видео Людмила Янукович "Батя, я стараюсь":

Эти высказывания до сих пор вспоминают в социальных сетях, создавая вокруг Людмилы Янукович образ человека, который оставил свой уникальный след в публичном пространстве.

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