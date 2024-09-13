Не только "черный день": что означает пятница 13-е и почему для многих это праздник

Для многих пятница 13-го - это день, когда они отказываются даже выходить из дома, боясь, что что-то пойдет не так - но одна женщина пытается это изменить.

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Что значит пятница 13-е - почему для многих людей этот праздник / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Многие люди боятся пятницы 13-го, опасаясь несчастий, если они осмелятся выйти из дома в этот якобы проклятый день. National Geographic проследил истоки этого суеверия до христианства, предполагая библейскую связь.

"Трудно точно сказать, когда именно пятница 13-го стала считаться несчастливой, но, скорее всего, это происходит из христианской религии", - указывают специалисты, передает Mirror.

Издание указало, что Иуда, который печально известен тем, что предал Иисуса, был 13-м гостем на Тайной вечере, и отметило, что несколько несчастий в Библии произошли в пятницу. Однако пользователь TikTok @witchcrafteduk бросает вызов негативной стигме, окружающей пятницу 13-го, с помощью просветительского видео.

видео дня

В своей заметке она утверждает: "Знаете ли вы, что пятница 13 на самом деле является днем празднования женской силы и энергии богини?".

Смотрите видео о том, что означает пятница 13-е:

Она подчеркивает значение числа 13 в отношении женственности, ссылаясь на его присутствие в лунном календаре, который содержит примерно 13 циклов, намекая на связь Луны с женской энергией. Она также упоминает о совпадении менструального цикла с лунными фазами.

Ставя под сомнение дурную славу пятницы, она показывает, что этот день традиционно связан с "богиней" и воплощает "священные женские" качества.

"Это день, который часто связан с Венерой (богиней любви, красоты и плодородия)", - отмечает она.

Блогер углубилась в тайны Венеры, подчеркнув ее уникальный паттерн в космосе.

"Каждые восемь лет на Земле (13 орбит Венеры) Венера завершает путь, который образует форму пентаграммы (иногда ее называют пятью лепестками Венеры". Она коснулась исторического сдвига, когда могущественные богини и число 13 были "демонизированы" с появлением "патриархальных религий", - резюмировала девушка.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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