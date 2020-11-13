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Пятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть дома

Александр Галаджий

журналист

13 ноября 2020, 11:24

Пятница 13 - традиционный мистический день, которому приписывают самые разные свойства от неудачного, до настоящего сосредоточения зла. Каким фильмом разбавить Пятницу 13, читайте на сайте Главред.

Пятница 13
Пятница 13 / кадр из фильма

Мистическая пятница 13 уже давно вызывает мысли о несчастиях, маньяках, фантастических событиях в этот день и прочих приключениях. Многие считают этот день неудачным. Однако все любят фильмы, связанные с этим днем. Просто нельзя не вспомнить франшизу "Пятница 13" с Джейсоном Вурхисом - неживым маньяком, который мстит подросткам за свое убийство.

Многие любят пощекотать нервы и посмотреть нечто остросюжетное или действительно страшное как на Хэллоуин, так и в пятницу 13, которая выпадает нечасто.

Что посмотреть вечером на пятницу 13 - расскажем в нашем материале.

Черное рождество / Black Christmas (2019)

Черное Рождество 2019
Черное Рождество 2019 / кадр из фильма

Дата выхода:19 декабря 2019

Режиссер: Софи Такал

Как поется в песне Квартала: "Если ты от жизни от своей устал..." Новогодний слэшер на пятницу 13? Ну, в 2019 году этот день был в декабре, тем более, что в фильме ловкий маньяк крошит девушек, а потом все происходит наоборот - почему был не посмотреть сие произведение кинематографа вечером в пятницу 13?

По сюжету молодые соблазнительные студенточки в кампусе попались под руку маньяку. Но девушки - не простачки, они берут свою жизнь в свои хрупкие ручки, и дают шикарный отпор бандиту.

Поезд в Пусан 2: Полуостров / Peninsula (2020)

Поезд в Пусан 2: Полуостров 2020
Поезд в Пусан 2: Полуостров 2020 / кадр из фильма

Дата выхода: 15 июля 2020

Режиссер: Ен Сан Хо

После того, как зомби-пандемия распространилась на всю Республику Корею, полуостров перекрыли, и постарались вывезти максимальное число людей. Выжившие ищут припасы, воюют с зомби и друг с другом. "Переселенцев" из Кореи отправляют на полуостров, чтобы помочь доставить грузовик с деньгами из ограбленного банка. Но зомби портят все планы, и герой просто вынужден выживать в условиях того, что есть без оружия и поддержки. Второй фильм не хуже первого, но он абсолютно другой, так что может заинтересовать зрителей новым нотками, и неповторымым корейским стилем повествования в фильмах ужасов.

Доктор Сон / Doctor Sleep (2019)

Доктор Сон 2019
Доктор Сон 2019 / кадр из фильма

Дата выхода: 7 ноября 2019

Режиссер: Майк Флэнаган

Долгождання экранизация книги Доктор Сон, которая раскрывает будущее Дэнни Торренса, и заодно рассказывает больше о "сиянии". Как почти во всех книгах Кинга, тут проходит связь с Темной Башней - ведь прислужники Багрового Короля также искали детей с сиянием. В фильме ближе к финалу этот твист появляется - антагонистка говорит, что она - не самое худшее существо, которое охотится за обладателями сияния. В отличии от Сияния, Доктор Сон также понравился и Стивену Кингу.Читайте такжеЭксперт раскрыла, что нельзя делать в пятницу, 13: кому грозит негатив

Детские Игры / Child's play (2019)

Детские игры 2019
Детские игры 2019 / кадр из фильма

Дата выхода: 20 июня 2019

Режиссер: Ларс Клевберг

Перезагрузка знаменитого фильм про серийного убийцу Чаки. Расслабляющий фильм после оригинального "заикательного" ужаса 80-х и 90-х расскажет, как мама дарит своему неуверенному сыну-школьнику новейшую высокотехнологическую куклу, которая начинает не только с ним разговаривать, но и решать его проблемы, иногда кровавым путем, и вне желания хозяина.

Неплохой вариант для легкого вечера, но если хотите действительно страшного слэшера - оригинальные фильмы с шаманом-вуду-маньяком куклой Чаки вам точно подойдет.

Проклятие Монахини / The Nun (2018)

Проклятие монахини 2018
Проклятие монахини 2018 / кадр их фильма

Дата выхода: 20 сентября 2018

Режиссер: Корин Харди

Приквел к фильмам Заклятие и Аннабель. Тут раскрывается сущность демона, который мучал людей, и с которым имели дело Уоррены. Именно этот поганец хотел уничтожить Уорренов во втором Заклятии. Кстати, после выхода фильма, Заклятие 2 тоже немного подправили. Фильм мистический и весьма страшный - живые мертвые монашки, демон, трупы и одержимость. До конца фильма так и невозможно понять, кто же жив, а кто на самом деле мертв.

Осторожно, может вызвать желание посмотреть фильмы Заклятие и Заклятие 2.

Репортаж / REC (2007)

Репортаж 2007
Репортаж 2007 / кадр из фильма

Дата выхода: 29 августа 2007

Режиссер: Жауме Балагеро и Пако Пласа

Испанский фильм ужасов, который заставит вас забиться в угол и не спать всю ночь. Это тот неповторимый подход, когда без особого бюджета и спецэффектов может получится что-то стоящее. Если хотите - тут вам и эпидемия неизвестной заразы. Зараза эта превращает людей в зомби. Зомби имеют какую-то сверхъестественную (мистическую) связь и происхождение. Виновник "торжества" - то ли больной, то ли одержимый человек. Остроты ощущений нагоняет то, что события разворачиваются в доме, который случайно был заблокирован от окружающего мира, а съемка - любительской камерой журналистки. Вряд ли вам захочется смотреть остальные части этого ужастика в тот же вечер.Читайте такжеПятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем

Пятница 13 / Friday 13 (1987-1990)

Пятница 13 - 2009
Пятница 13 - 2009 / кадр из фильма

Создатели: Шон Каннингем и Виктор Миллер

Да, да, мы не смогли не вспомнить прекрасную франшизу, которая приложила руку к популяризации пятницы 13, как мистического дня. Как и обо всех классических фильмах, тут можно говорить очень много, но как не похвались историю про маньяка с топором/мачете/здоровенным ножом, который иногда под развеселую музыку или подростковый секс в летнем лагере кромсает подростков в отместку за свою давнюю смерть? Для неискушенных стоит отметить, что в первом фильме мистики не так уж много, и маньяк не тот, на кого все думают. Есть еще римейк 2009 года, и конечно же неповторимый "Фредди против Джейсона"

Если хотите традиционного ужастика на пятницу 13, то Вам идеально подойдут именно эти фильмы.

Отметим, что это далеко не полный список фильмов ужасов, которые стоит посмотреть в такой знаменательный день. "Кладбище домашних животных" 1989, "Дело 39", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Пункт назначения", и конечно же "Крик" - 1-4.

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