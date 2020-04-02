Поезд в Пусан 2 Полуостров - дата выхода и первый трейлер

Поезд в Пусан 2 Полуостров - дата выхода / NEW

Новый фильм Поезд в Пусан-2, который получил название Полуостров выходит в августе 2020. RedPeter Film не стали пока что переносить премьеру фильма из-за коронавируса.

Поезд в Пусан-2, несомненно, снова снял Ен Сан Хо - теперь будет еще больше крови, еще больше насилия и зомби.

Поезд в Пусан 2 - сюжет

События фильма происходят 4 года спустя фильма Поезд в Пусан. Зомби апокалипсис остановить не удалось, и теперь мир поглотила настоящая зараза. Люди кое-где остались живы, но они живут при жестоких правилах, и руководят военные, или бандиты - те, у кого есть оружие. Борьба с зомби в клетке стала обычным развлечением.

Возможно, в фильме вы увидите знакомые лица.

Главные роли в Поезде в Пусан - Полуостров сыграли Ли Джон Хен (Кунхам: Пограничный остров), Кан Дон Вон (Тайное воссоединение) и Ли Рэ (Желание).

Поезд в Пусан 2 Полуостров смотреть онлайн с английскими субтитрами трейлер:

Фильм Поезд в Пусан 2 Полуостров выходит в прокат 6 августа 2020.

Ранее назвали дату выхода фильма Гренландия 2020.