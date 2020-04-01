Гренландия 2020 - дата выхода, актеры и первый трейлер

Долгожданный фильм-катастрофа Гренландия получил дебютный трейлер. Несмотря на коронавирус и карантин в мире,фильм выходит вовремя - в 2020 году.
Студия STX Entertainment выпускает фильм-катастрофу Гренландия - о новом витке стихийных катастроф в мире. В этот раз на Землю падает гигантский астероид, и нет команды бравых астронавтов, которые его уничтожат.
К съемкам фильма Гренландия 2020 привлекались участники съемок фильмов Падение ангела, Элизиум, а среди актеров - Джерард Баттлер и Морена Баккарин.
Рик Роман подготовил атмосферный фильм, который частично напоминает 2012. Вот только финал может быть не таким радужным.
Гренландия 2020 - сюжет
В центре сюжета экологического триллера окажется история мужчины и членов его семьи, вынужденных отчаянно бороться за выживание в самый разгар катастрофического стихийного бедствия, вызванного падением астероида на Землю. Джон и Эллисон Баттлеры судорожно пытаются спасти своих детей в разгар мировой катастрофы.
Ранее, фильм должен был поставить Нил Бломкамп (Район №9, Элизиум и Робот по имени Чаппи), а в главной роли был прикреплён Крис Эванс, который в последний момент отказался.
Гренландия 2020 актеры и роли
- Джерард Баттлер в роли Джона Гаррити
- Морена Баккарин в роли Эллисон Гаррити
- Скотт Гленн
- King Bach
- Дэвид Денман в роли Ральфа
- Роджер Дейл Флойд в роли Натана Гаррити
- Гари Уикс
- Рэндал Гонсалес в роли Бобби
- Клэр Бронсон в роли Дебры
- Скотт Пойтресс в роли Кенни
Гренландия 2020 смотреть онлайн трейлер:
Фильм Гренландия 2020 выйдет 11 июня 2020.
Ранее появился список фильмов, который смотрят онлайн на карантине на КиноПоиске.