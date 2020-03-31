Какие фильмы и сериалы смотрят на карантине

Что смотреть во время коронавируса / Фото pixabay.com

На карантине все усиленно смотрят кино и сериалы. Российский сервис КиноПоиск опубликовал свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов за вторую половину марта - фактически, мы узнали, что в России смотрят на карантине во время коронавируса.

В России официальная выходная неделя, и количество пользователей на КиноПоиске достигнуло рекордного количества. 29 марта в воскресенье было зафиксировано 3,863 миллиона пользователей.

Самый популярный фильм на КиноПоиске - легендарное Заражение 2011 года.

В то же время среди сериалов самым популярным стал Колл-центр.

Какие фильмы и сериалы попали в рейтинг Кинопоиска - пишет Главред.

Топ фильмов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)

Заражение (Contagion, 2011) Джентльмены (The Gentlemen, 2019) Холоп (2019) Бладшот (Bloodshot, 2020) Тролли. Мировой тур (Trolls World Tour, 2020) Лёд 2 (2020) Человек-невидимка (The Invisible Man, 2020) Отель Белград(2020) Достать ножи (Knives Out, 2019) Паразиты (Gisaengchung, 2019)

Топ сериалов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)

Колл-центр (2020) Последний министр (2020) Магомаев (2020) Эпидемия (2018) Патриот (2020) Проект "Анна Николаевна" (2020) Содержанки (2019) Мир Дикого Запада (Westworld, 2016) Рик и Морти (Rick and Morty, 2013) Половое воспитание (Sex Education, 2019)

Фильмы с возрастающей популярностью на КиноПоиске