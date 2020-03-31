Какие фильмы и сериалы смотрят на карантине

Кинопоиск во время карантина из-за коронавируса в мире поддержал своих пользователей тем, что опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов для просмотра на карантине.
На карантине все усиленно смотрят кино и сериалы. Российский сервис КиноПоиск опубликовал свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов за вторую половину марта - фактически, мы узнали, что в России смотрят на карантине во время коронавируса.
В России официальная выходная неделя, и количество пользователей на КиноПоиске достигнуло рекордного количества. 29 марта в воскресенье было зафиксировано 3,863 миллиона пользователей.
Самый популярный фильм на КиноПоиске - легендарное Заражение 2011 года.
В то же время среди сериалов самым популярным стал Колл-центр.
Какие фильмы и сериалы попали в рейтинг Кинопоиска - пишет Главред.
Топ фильмов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)
- Заражение (Contagion, 2011)
- Джентльмены (The Gentlemen, 2019)
- Холоп (2019)
- Бладшот (Bloodshot, 2020)
- Тролли. Мировой тур (Trolls World Tour, 2020)
- Лёд 2 (2020)
- Человек-невидимка (The Invisible Man, 2020)
- Отель Белград(2020)
- Достать ножи (Knives Out, 2019)
- Паразиты (Gisaengchung, 2019)
Топ сериалов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)
- Колл-центр (2020)
- Последний министр (2020)
- Магомаев (2020)
- Эпидемия (2018)
- Патриот (2020)
- Проект "Анна Николаевна" (2020)
- Содержанки (2019)
- Мир Дикого Запада (Westworld, 2016)
- Рик и Морти (Rick and Morty, 2013)
- Половое воспитание (Sex Education, 2019)
Фильмы с возрастающей популярностью на КиноПоиске
- Заражение (Contagion, 2011)
- Зелёная книга (Green Book, 2018)
- Начало (Inception, 2010)
- Мотылёк (Papillon, 2017)
- Гарри Поттер и философский камень (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001)
- Эпидемия (Outbreak, 1995)
- 28 дней спустя (28 Days Later…, 2002)
- Носители (Carriers, 2008)
- Тайна Коко (Coco, 2017)
- 1Интерстеллар (Interstellar, 2014)