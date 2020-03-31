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Какие фильмы и сериалы смотрят на карантине

31 марта 2020, 19:10

Кинопоиск во время карантина из-за коронавируса в мире поддержал своих пользователей тем, что опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов для просмотра на карантине.

коронавирус
Что смотреть во время коронавируса / Фото pixabay.com

На карантине все усиленно смотрят кино и сериалы. Российский сервис КиноПоиск опубликовал свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов за вторую половину марта - фактически, мы узнали, что в России смотрят на карантине во время коронавируса.

В России официальная выходная неделя, и количество пользователей на КиноПоиске достигнуло рекордного количества. 29 марта в воскресенье было зафиксировано 3,863 миллиона пользователей.

Самый популярный фильм на КиноПоиске - легендарное Заражение 2011 года. 

В то же время среди сериалов самым популярным стал Колл-центр.

Какие фильмы и сериалы попали в рейтинг Кинопоиска - пишет Главред.

Топ фильмов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)

  1. Заражение (Contagion, 2011)
  2. Джентльмены (The Gentlemen, 2019)
  3. Холоп (2019)
  4. Бладшот (Bloodshot, 2020)
  5. Тролли. Мировой тур (Trolls World Tour, 2020)
  6. Лёд 2 (2020)
  7. Человек-невидимка (The Invisible Man, 2020)
  8. Отель Белград(2020)
  9. Достать ножи (Knives Out, 2019)
  10. Паразиты (Gisaengchung, 2019)

Топ сериалов на КиноПоиске по запросам (16-29 марта)

  1. Колл-центр (2020)
  2. Последний министр (2020)
  3. Магомаев (2020) 
  4. Эпидемия (2018)
  5. Патриот (2020)
  6. Проект "Анна Николаевна" (2020)
  7. Содержанки (2019)
  8. Мир Дикого Запада (Westworld, 2016)
  9. Рик и Морти (Rick and Morty, 2013)
  10. Половое воспитание (Sex Education, 2019)

Фильмы с возрастающей популярностью на КиноПоиске

  1. Заражение (Contagion, 2011)
  2. Зелёная книга (Green Book, 2018)
  3. Начало (Inception, 2010)
  4. Мотылёк (Papillon, 2017)
  5. Гарри Поттер и философский камень (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001)
  6. Эпидемия (Outbreak, 1995)
  7. 28 дней спустя (28 Days Later…, 2002)
  8. Носители (Carriers, 2008)
  9. Тайна Коко (Coco, 2017)
  10. 1Интерстеллар (Interstellar, 2014)

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