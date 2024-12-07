Лучший вариант для зимы: какие дрова подойдут как для каминов, так и для печи

Отопление можно сделать эффективным, зная секреты выбора дров.

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К выбору дров надо подходить ответственно / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему не вся древесина подходит для отопления

Как подготовить древесину бука для качественного горения

В селах и на дачах часто используют печи и камины, поэтому без дров обойтись трудно. Но чтобы правильно эксплуатировать деревянную печь, важно знать, какие дрова лучше всего подходят для отопления.

Как отмечает Главред со ссылкой на Gardens Illustrated, не вся древесина пригодна для печи или камина. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

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Ясень

Это идеальный вариант для отопления. Ясень обеспечивает устойчивое пламя и хороший жар, что делает его одним из лучших видов древесины для печей и каминов.

Дуб

Дуб имеет плотную структуру, поэтому горит медленно и дает длительное тепло. Но его нужно хорошо высушить, ведь после среза древесина должна пролежать не менее двух лет. Для лучшего результата дуб стоит комбинировать с более легкими бревнами, которые быстрее сгорают.

Береза

Эта древесина подходит для камина и печи одинаково хорошо. Береза быстро горит, но выделяет много тепла. Эффективнее всего использовать ее вместе с дубом или вязом для более длительного горения.

Бук

Из-за высокого содержания влаги бук нужно тщательно сушить. Лучше всего, если древесина пролежит три года перед использованием. Тогда она станет отличным выбором для отопления, ведь дает хороший жар.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Вишня

Фруктовая древесина, например, вишня, медленно горит, но обеспечивает отличную теплоотдачу. К тому же она выделяет приятный аромат во время горения. Кору вишни можно использовать как природное средство для разжигания.

Выбор правильных дров не только обеспечит тепло в вашем доме, но и сделает использование печи или камина более эффективным и комфортным.

Кроме этого, эксперты также рассказывали, как правильно хранить и складывать дрова. Прежде всего стоит помнить, что дрова должны храниться минимум 6 месяцев, чтобы потерять как можно больше влаги.

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В каком месяце включают отопление в Украине? В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

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