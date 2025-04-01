Не узнать: путинист Филипп Киркоров озадачил своим видом после смерти отца

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма
- Путинист заметно изменился после смерти отца
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, публично показался после смерти отца Бедроса Киркорова.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист побывал на премьере одного из российских фильмов.
Артист появился в джинсовом костюме, водолазке, дополнив образ беретом, сапогами, объемной подвеской и очками в оправе.
Кстати, это уже не первое его появление после потери отца, путинист также снимался в шоу "Маска", где был в жюри.
Напомним, Бедрос Киркоров называл Украину "республикой" и не обошел стороной введенные против его сына Филиппа санкции. Путинист отмечал, что Филипп Киркоров очень расстроен из-за потери украинской аудитории.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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