Не узнать: путинист Филипп Киркоров озадачил своим видом после смерти отца

Филипп Киркорова удивил своим похудением.

https://glavred.info/starnews/ne-uznat-putinist-filipp-kirkorov-ozadachil-svoim-vidom-posle-smerti-otca-10652339.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма

Путинист заметно изменился после смерти отца

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, публично показался после смерти отца Бедроса Киркорова.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист побывал на премьере одного из российских фильмов.

видео дня

Артист появился в джинсовом костюме, водолазке, дополнив образ беретом, сапогами, объемной подвеской и очками в оправе.

Филипп Киркоров сбросил вес / фото: росСМИ

Кстати, это уже не первое его появление после потери отца, путинист также снимался в шоу "Маска", где был в жюри.

Напомним, Бедрос Киркоров называл Украину "республикой" и не обошел стороной введенные против его сына Филиппа санкции. Путинист отмечал, что Филипп Киркоров очень расстроен из-за потери украинской аудитории.

Бедрос Киркоров имел проблемы со здоровьем / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред