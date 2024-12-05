Опытные птицеводы знают: как сделать так, чтобы куры неслись зимой

Как ни странно, однако именно освещение облегчает уход за курятником и сбор яиц.

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Как обеспечить яйценоскость птицы в зимний период / unsplash.com

О чем идет речь:

Почему курицы не хотят радовать хозяев яичками зимой

Для чего рекомендуется установить освещение в курятнике

В Украине зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. Среди основных причин - сокращение поголовья кур из-за боевых действий, рост стоимости производства и проблемы с логистикой, сообщает Главред.

Это заставило хозяев, которые держат кур, задуматься, как обеспечить яйценоскость птицы в зимний период. Бытует ошибочное мнение, что куры зимой не способны нести яйца. На самом деле это частично связано с сезонной линькой, но основными факторами остаются неправильное содержание и недостаточное питание.

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Почему куры не несутся зимой?

Одной из главных причин снижения яйценоскости зимой, по словам фермера Татьяны Рыбаченко, является короткий световой день. Особенно это касается кур, которые постоянно находятся в курятнике без возможности выгула. В то же время у птиц, которые проводят время на улице, такая проблема возникает значительно реже.

"Если вы держите кур в закрытом помещении, важно за этим следить. Надо ставить лампочку и таймер, который будет испытывать день. Желательно делать дополнительно освещение утром - лучше курицу разбудить раньше, чем позже", - говорит Татьяна Рыбаченко.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Что нужно, чтобы куры неслись зимой?

Птицеводка порекомендовала, если световой день начинается в семь, то лампу надо включать за два часа до этого.

Опытные птицеводы советуют установить освещение в курятнике, чтобы увеличить яйценоскость. Для этого подойдет даже небольшая лампа или фонарик на солнечной батарее. Включение света ночью может существенно увеличить количество яиц. К тому же освещение облегчает уход за курятником и сбор яиц.

Как предупреждалось ранее, зимой резко возрастет цена на важный продукт. Расходы на содержание кур увеличились, поэтому цены на яйца могут продолжить рост.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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