Опытные птицеводы знают: как сделать так, чтобы куры неслись зимой

О чем идет речь:
- Почему курицы не хотят радовать хозяев яичками зимой
- Для чего рекомендуется установить освещение в курятнике
В Украине зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. Среди основных причин - сокращение поголовья кур из-за боевых действий, рост стоимости производства и проблемы с логистикой, сообщает Главред.
Это заставило хозяев, которые держат кур, задуматься, как обеспечить яйценоскость птицы в зимний период. Бытует ошибочное мнение, что куры зимой не способны нести яйца. На самом деле это частично связано с сезонной линькой, но основными факторами остаются неправильное содержание и недостаточное питание.
Почему куры не несутся зимой?
Одной из главных причин снижения яйценоскости зимой, по словам фермера Татьяны Рыбаченко, является короткий световой день. Особенно это касается кур, которые постоянно находятся в курятнике без возможности выгула. В то же время у птиц, которые проводят время на улице, такая проблема возникает значительно реже.
"Если вы держите кур в закрытом помещении, важно за этим следить. Надо ставить лампочку и таймер, который будет испытывать день. Желательно делать дополнительно освещение утром - лучше курицу разбудить раньше, чем позже", - говорит Татьяна Рыбаченко.
Что нужно, чтобы куры неслись зимой?
Птицеводка порекомендовала, если световой день начинается в семь, то лампу надо включать за два часа до этого.
Опытные птицеводы советуют установить освещение в курятнике, чтобы увеличить яйценоскость. Для этого подойдет даже небольшая лампа или фонарик на солнечной батарее. Включение света ночью может существенно увеличить количество яиц. К тому же освещение облегчает уход за курятником и сбор яиц.
Как предупреждалось ранее, зимой резко возрастет цена на важный продукт. Расходы на содержание кур увеличились, поэтому цены на яйца могут продолжить рост.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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