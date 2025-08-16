Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Трамп прокомментировал саммит на Аляске / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, 15 августа - удачный и очень успешный день на Аляске. Соответствующее сообщение американский лидер обнародовал в своей социальной сети.

"Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, включая достопочтенного Генерального секретаря НАТО", - написал Трамп. видео дня

Он подчеркнул, что во время встречи и телефонных разговоров обсуждался вопрос войны в Украине.

"Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется", - заявил американский лидер.

Трамп также подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Зеленский прибудет в Белый дом, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все получится, мы потом организуем встречу с президентом Путиным", - резюмировал глава Белого дома.

Аляска / Инфографика: Главред

Чем закончился саммит на Аляске - последние новости

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Между тем журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе.

Позже советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

Как сообщал Главред, сам Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

