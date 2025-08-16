Война в Украине может закончиться до Рождества, но есть одно условие - сенатор Грэм

Основное:
- Война может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча
- Трамп может наказать Путина и страны, которые покупают нефть и газ у РФ
Война в Украине может закончиться до Рождества, при условии, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.
"Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - предсказал Грэм.
Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны - создание "инфраструктуры сдерживания", которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.
В то же время Грэм добавил, что если переговоров не будет, Трамп может наказать Путина и страны, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.
Сенатор также прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любого посреднического соглашения.
"Будет обмен территориями. Выселить всех россиян невозможно, но украинцы заключат это соглашение, а не США. Украина заключит это соглашение, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас", - заявил Грэм.
Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Именно этот год четко прописан в документах Кремля.
Как писал Главред, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
