Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

Юрий Берендий
16 августа 2025, 02:07
1211
'Достигнуто соглашение': что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом
Что сказал Путин о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

После личной встречи с Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска) российский диктатор Владимир Путин выступил с резонансными заявлениями относительно войны в Украине. Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров, которую транслировало The Times.

Путин о переговорах на Аляске: "Мы - близкие соседи "Конструктивная атмосфера

Президент России Владимир Путин подытожил встречу с президентом США на Аляске, отметив, что разговор прошел в духе взаимного уважения.

"Наши переговоры проходили в конструктивной атмосфере взаимного уважения. Мы провели очень обстоятельные переговоры, которые были весьма полезными", - указал Путин.

видео дня

Он поблагодарил американского коллегу за приглашение и подчеркнул, что выбор места встречи был символическим.

Путин после встречи на Аляске: "Мы можем дойти до завершения конфликта в Украине"

Президент России Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырех лет.

"Прошлый период был очень непростым для двусторонних отношений... они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны", - сказал он.

Он подчеркнул, что настало время "переходить от конфронтации к диалогу" и что встреча глав государств была "реально назрела" и подготовлена "серьезной и кропотливой работой".

Путин отметил, что с президентом США Дональдом Трампом установились "очень хорошие прямые контакты".

"Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону... Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - добавил Путин.

Он также упомянул о визитах спецпредставителя президента США господина Виткова в Россию.

Что Путин говорил об Украине

Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины.

"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа способствовать разрешению украинского конфликта... Для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - сказал кремлевский диктатор.

Путин назвал украинский народ "братским" и подчеркнул, что для устойчивого урегулирования нужно "устранить все первопричины кризиса" и обеспечить "учет всех законных беспокойств России".

Гарантии безопасности для Украины

Президент РФ согласился с тезисом Трампа, что безопасность Украины нужно гарантировать.

"Мы готовы над этим работать... Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к миру в Украине", - отметил виг.

Он призвал Киев и европейские столицы воспринимать договоренности "в конструктивном ключе" и не пытаться сорвать прогресс провокациями или закулисными интригами.

"Я очень надеюсь, что достигнутое нами соглашение будет способствовать достижению мира в Украине", - подчеркнул Путин.

В завершение Путин вспомнил о своих предыдущих контактах с бывшей администрацией США.

"Я тогда прямо сказал, что это большая ошибка... И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы и произошло", - добавил он.

Он заявил об "очень хорошем деловом и доверительном контакте" с Трампом и выразил уверенность, что, двигаясь по этому пути, можно "как можно быстрее дойти до завершения конфликта в Украине".

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Аляска Владимир Путин мирное урегулирование мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:24Война
"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

02:07Война
Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Последние новости

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

Реклама
23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

21:50

"Они потерпели крах": россияне хотели уничтожить Сумы - эксперт

21:40

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом

21:18

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменитсяВидео

Реклама
21:18

Встреча Путина и Трампа: онлайн-трансляция судьбоносных переговоров на Аляске

20:32

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:29

ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу городаВидео

20:22

Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

19:42

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

19:39

С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

19:38

В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

19:15

Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит городВидео

19:12

Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулкеВидео

19:10

Самолет Ил-96-300 с делегацией РФ уже имеет опыт перевозки преступного грузамнение

19:09

"Деньги не возвращают": у клиентов ПриватБанка не работает важная услуга

18:29

Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре актуально

18:22

Bluetooth-шлемы: стоит ли платить больше за удобство? новости компании

18:20

"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

18:14

Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

18:07

Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

18:05

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в СумахВидео

17:58

"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

17:11

В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

17:05

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

Реклама
16:53

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

16:42

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

16:28

Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

15:59

Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУВидео

15:58

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять