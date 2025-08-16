После личной встречи с Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска) российский диктатор Владимир Путин выступил с резонансными заявлениями относительно войны в Украине. Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров, которую транслировало The Times.
Путин о переговорах на Аляске: "Мы - близкие соседи "Конструктивная атмосфера
Президент России Владимир Путин подытожил встречу с президентом США на Аляске, отметив, что разговор прошел в духе взаимного уважения.
"Наши переговоры проходили в конструктивной атмосфере взаимного уважения. Мы провели очень обстоятельные переговоры, которые были весьма полезными", - указал Путин.
Он поблагодарил американского коллегу за приглашение и подчеркнул, что выбор места встречи был символическим.
Путин после встречи на Аляске: "Мы можем дойти до завершения конфликта в Украине"
Президент России Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырех лет.
"Прошлый период был очень непростым для двусторонних отношений... они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны", - сказал он.
Он подчеркнул, что настало время "переходить от конфронтации к диалогу" и что встреча глав государств была "реально назрела" и подготовлена "серьезной и кропотливой работой".
Путин отметил, что с президентом США Дональдом Трампом установились "очень хорошие прямые контакты".
"Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону... Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - добавил Путин.
Он также упомянул о визитах спецпредставителя президента США господина Виткова в Россию.
Что Путин говорил об Украине
Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины.
"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа способствовать разрешению украинского конфликта... Для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - сказал кремлевский диктатор.
Путин назвал украинский народ "братским" и подчеркнул, что для устойчивого урегулирования нужно "устранить все первопричины кризиса" и обеспечить "учет всех законных беспокойств России".
Гарантии безопасности для Украины
Президент РФ согласился с тезисом Трампа, что безопасность Украины нужно гарантировать.
"Мы готовы над этим работать... Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к миру в Украине", - отметил виг.
Он призвал Киев и европейские столицы воспринимать договоренности "в конструктивном ключе" и не пытаться сорвать прогресс провокациями или закулисными интригами.
"Я очень надеюсь, что достигнутое нами соглашение будет способствовать достижению мира в Украине", - подчеркнул Путин.
В завершение Путин вспомнил о своих предыдущих контактах с бывшей администрацией США.
"Я тогда прямо сказал, что это большая ошибка... И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы и произошло", - добавил он.
Он заявил об "очень хорошем деловом и доверительном контакте" с Трампом и выразил уверенность, что, двигаясь по этому пути, можно "как можно быстрее дойти до завершения конфликта в Украине".
