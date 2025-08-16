'Достигнуто соглашение': что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

https://glavred.info/war/chto-skazal-putin-o-voyne-v-ukraine-po-itogam-peregovorov-s-trampom-10690190.html Ссылка скопирована

Что сказал Путин о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

После личной встречи с Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже (Аляска) российский диктатор Владимир Путин выступил с резонансными заявлениями относительно войны в Украине. Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров, которую транслировало The Times.

Путин о переговорах на Аляске: "Мы - близкие соседи "Конструктивная атмосфера

Президент России Владимир Путин подытожил встречу с президентом США на Аляске, отметив, что разговор прошел в духе взаимного уважения.

"Наши переговоры проходили в конструктивной атмосфере взаимного уважения. Мы провели очень обстоятельные переговоры, которые были весьма полезными", - указал Путин.

Он поблагодарил американского коллегу за приглашение и подчеркнул, что выбор места встречи был символическим.

Путин после встречи на Аляске: "Мы можем дойти до завершения конфликта в Украине"

Президент России Владимир Путин напомнил, что российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырех лет.

"Прошлый период был очень непростым для двусторонних отношений... они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны", - сказал он.

Он подчеркнул, что настало время "переходить от конфронтации к диалогу" и что встреча глав государств была "реально назрела" и подготовлена "серьезной и кропотливой работой".

Путин отметил, что с президентом США Дональдом Трампом установились "очень хорошие прямые контакты".

"Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону... Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - добавил Путин.

Он также упомянул о визитах спецпредставителя президента США господина Виткова в Россию.

Что Путин говорил об Украине

Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины.

"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа способствовать разрешению украинского конфликта... Для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - сказал кремлевский диктатор.

Путин назвал украинский народ "братским" и подчеркнул, что для устойчивого урегулирования нужно "устранить все первопричины кризиса" и обеспечить "учет всех законных беспокойств России".

Гарантии безопасности для Украины

Президент РФ согласился с тезисом Трампа, что безопасность Украины нужно гарантировать.

"Мы готовы над этим работать... Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к миру в Украине", - отметил виг.

Он призвал Киев и европейские столицы воспринимать договоренности "в конструктивном ключе" и не пытаться сорвать прогресс провокациями или закулисными интригами.

"Я очень надеюсь, что достигнутое нами соглашение будет способствовать достижению мира в Украине", - подчеркнул Путин.

В завершение Путин вспомнил о своих предыдущих контактах с бывшей администрацией США.

"Я тогда прямо сказал, что это большая ошибка... И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы и произошло", - добавил он.

Он заявил об "очень хорошем деловом и доверительном контакте" с Трампом и выразил уверенность, что, двигаясь по этому пути, можно "как можно быстрее дойти до завершения конфликта в Украине".

