Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

Сергей Кущ
16 августа 2025, 01:19обновлено 16 августа, 02:15
117
Переговоры продлились почти 3 часа.
Встреча Путина и Трампа состоялась
Встреча Путина и Трампа состоялась / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

На Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп заявил, после пресс-конференции он позвонит Зеленскому и европейским лидерам, но сделка пока не заключена.

"Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня были непростые встречи с Путиным, но у меня всегда были с ним прекрасные отношения", — заявил Трамп.

видео дня

"Мы будем иметь хорошую возможность работать вместе, у нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли", - подытожил президент США.

Также Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным "очень скоро".

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты Владимира Путина и Дональда Трампа уже приземлились на Аляске, где должен состояться совместный саммит с участием президентов России и США.

По прибытии на Аляску российский диктатор и военный преступник Владимир Путин оказался в центре скандала из-за вопроса журналистов об Украине.

Путин прибыл для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, и хотя встреча уже началась, напряженная атмосфера возникла почти сразу. Делегации обеих сторон разместились на стульях, вероятно, для совместного фото, после чего журналистам дали понять, что им следует покинуть зал.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

02:07Война
Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:19Мир
Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

Последние новости

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

Реклама
22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

21:50

"Они потерпели крах": россияне хотели уничтожить Сумы - эксперт

21:40

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом

21:18

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменитсяВидео

21:18

Встреча Путина и Трампа: онлайн-трансляция судьбоносных переговоров на Аляске

20:32

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

Реклама
20:29

ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу городаВидео

20:22

Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

19:42

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

19:39

С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

19:38

В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

19:15

Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит городВидео

19:12

Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулкеВидео

19:10

Самолет Ил-96-300 с делегацией РФ уже имеет опыт перевозки преступного грузамнение

19:09

"Деньги не возвращают": у клиентов ПриватБанка не работает важная услуга

18:29

Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре актуально

18:22

Bluetooth-шлемы: стоит ли платить больше за удобство? новости компании

18:20

"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

18:14

Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

18:07

Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

18:05

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в СумахВидео

17:58

"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

17:11

В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

17:05

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

16:53

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

16:42

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

Реклама
16:28

Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

15:59

Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУВидео

15:58

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

14:59

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

14:56

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - нежданные гости, Рыбам - нервы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять