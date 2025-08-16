Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

Переговоры продлились почти 3 часа.

https://glavred.info/world/vstrecha-putina-i-trampa-sostoyalas-o-chem-dogovorilis-10690184.html Ссылка скопирована

Встреча Путина и Трампа состоялась / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

На Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп заявил, после пресс-конференции он позвонит Зеленскому и европейским лидерам, но сделка пока не заключена.

"Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня были непростые встречи с Путиным, но у меня всегда были с ним прекрасные отношения", — заявил Трамп.

видео дня

"Мы будем иметь хорошую возможность работать вместе, у нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли", - подытожил президент США.

Также Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным "очень скоро".

Аляска / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты Владимира Путина и Дональда Трампа уже приземлились на Аляске, где должен состояться совместный саммит с участием президентов России и США.

По прибытии на Аляску российский диктатор и военный преступник Владимир Путин оказался в центре скандала из-за вопроса журналистов об Украине.

Путин прибыл для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, и хотя встреча уже началась, напряженная атмосфера возникла почти сразу. Делегации обеих сторон разместились на стульях, вероятно, для совместного фото, после чего журналистам дали понять, что им следует покинуть зал.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред