Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые детали

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2025, 22:13
Российский диктатор Владимир Путин опоздал на саммит, из-за чего Трампу пришлось ждать его в самолете.
Трамп, Путин
Трамп, Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На Аляске запланировано проведение саммита между США и РФ. Самолеты российского диктатора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа уже прибыли на Аляску. Видео уже разлетелись в Сети.

Сначала на американскую базу прибыл российский самолет и все ожидали выхода диктатора. Однако оказалось, что его там нет. Путин, вероятно, побоялся лететь первым самолетом и отправился на Аляску вторым воздушным судном. Из-за этого он сильно опоздал.

Вторым прибыл самолет президента США Дональда Трампа. Однако он не выходил оттуда. Уже в третьем самолете, который приземлился на базе, был Путин. Диктатор и американский президент одновременно вышли из своих самолетов.

Следует отметить, что к трапам простелили красные дорожки. Впереди самолетов установлена так называемая сцена. Вероятно, там Путин и Трамп сделают свои первые фото и заявления.

Новость дополняется....

