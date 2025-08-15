Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые детали

На Аляске запланировано проведение саммита между США и РФ. Самолеты российского диктатора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа уже прибыли на Аляску. Видео уже разлетелись в Сети.
Сначала на американскую базу прибыл российский самолет и все ожидали выхода диктатора. Однако оказалось, что его там нет. Путин, вероятно, побоялся лететь первым самолетом и отправился на Аляску вторым воздушным судном. Из-за этого он сильно опоздал.
Вторым прибыл самолет президента США Дональда Трампа. Однако он не выходил оттуда. Уже в третьем самолете, который приземлился на базе, был Путин. Диктатор и американский президент одновременно вышли из своих самолетов.
Следует отметить, что к трапам простелили красные дорожки. Впереди самолетов установлена так называемая сцена. Вероятно, там Путин и Трамп сделают свои первые фото и заявления.
Новость дополняется....
