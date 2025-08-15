В США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом

Кремль пытается сместить внимание с войны в Украине на другие вопросы.

Россия пытается превратить встречу Трампа и Путина в "экономический саммит"

Путин будет добиваться ослабления санкций

Страна-оккупант Россия на саммите с США на уровне лидеров, вероятно, попытается добиться ослабления западных санкций и сместить внимание с войны против Украины. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Цель Кремля на переговоры с Трампом

В сводке ISW говорится, что присутствие в делегации РФ министра финансов Антона Силуанова и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева указывает на попытку Кремля превратить саммит в платформу с целью обсуждения потенциальных двусторонних экономических соглашений.

Глава РФПИ Дмитриев уже представлял Россию как "привлекательного экономического партнера" для США и распространял нарратив об Аляске как "исторической части России". Теперь его задача – сделать саммиту имидж большой бизнес-сделки.

Силуанов, в свою очередь, должен убедить западный мир в якобы неэффективности санкций и побудить к их отмене.

Что говорят политики и чиновники о планах Кремля

В Институте акцентировали внимание на том, что и другие государственные деятели РФ открыто говорят об экономических планах Кремля на саммит.

К примеру, советник главы Кремля Юрий Ушаков сказал, что кроме Украины Путин и Трамп обсудят "огромный" потенциал в сфере торговли и экономики.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Чепа допустил обсуждение санкций, а Светлана Журова размечталась о неизбежном экономическом соглашении после саммита.

Кремль должен пойти на уступки по Украине

В Институте изучения войны предупредили, что согласование экономических договоренностей без уступок Москвы по вопросам российско-украинской войны, может ослабить важное экономическое давление, которое сейчас у США есть на Россию.

Как сообщал Главред, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа, 22:00 по киевскому времени. Трамп намерен добиваться прекращения огня, но уже понимает, что вряд ли будут быстрые договоренности.

Планы Кремля – излагать на Аляске свою так называемую позицию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако он воздержался от прогнозов по поводу встречи лидеров двух стран.

Путин на встрече с Трампом будет убеждать главу Белого дома, что "условия" Кремля – кратчайший путь к миру, написали в SkyNews. Путин может даже сделать вид, что якобы готов встретиться с Зеленским.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

