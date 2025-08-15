Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

Андрей Ганчук
15 августа 2025, 12:45
429
Путин понимает слабости Трампа и попытается ими воспользоваться, пишут журналисты.
Трамп, Путин
Путин намерен "убедить" Трампа принять его так называемые условия по "миру" в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Путин будет пытаться убедить Трампа пойти на его "условия по миру в Украине"
  • Путин может "пообещать" Трампу встретиться с Зеленским
  • Путин заинтересован в ядерной сделке с США

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске будет делать вид, что он якобы идет на уступки, чтобы Дональд Трамп не потерял лицо. Путин попытается убедить Трампа в том, что договоренности на "условиях" Кремля, мол, кратчайший путь к "миру". Путин может даже расплывчато заявить о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом тогда объявит о "прогрессе", который окажется недостижимым.

"Он будет в курсе всех деталей"

Обозреватель Sky News Айвор Беннетт в своем материале пишет, что Путин на переговорах попытается воспользоваться неосведомленностью Трампа в вопросах России и Украины.

видео дня

"Он (Путин, - ред.) будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться", - считает Беннетт.

Конечная цель Путина

Как полагает журналист, конечная цель Путина – убедить Трампа, что самый короткий путь к миру – так называемая сделка на условиях РФ. Путин даже создаст видимость уступок, и что-то предложит Трампу.

"Этим чем-то может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о вероятности которой Трамп вновь заговорил. Но если это так, я подозреваю, что это будет расплывчатое обещание с оговорками. Белый дом может заявить о прогрессе, но это может оказаться недостижимым", - предположил Беннетт.

Как будет действовать Путин

Аналитик убежден: Путин попытается сыграть на стремлении Трампа к быстрому миру в Украине, именно поэтому глава Кремля так "умасливает" Трампа перед встречей и восхваляет "энергичные и искренние" усилия Трампа по достижению мира, пишет журналист.

"Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его различными "подсластителями", которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев", - пишет Беннетт.

Сделка по ядерному оружию

Также, как полагает журналист, присутствие в делегации главы Минобороны оккупантов РФ Андрея Белоусова может свидетельствовать о намерении Путина подписать соглашение с Трампом по контроль над ядерными вооружениями. И такая "сделка" почти наверняка стала бы желанной целью хозяина Белого дома.

"Задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя главным. Для бывшего агента КГБ это может оказаться несложной задачей", - подчеркнул Айвор Беннетт.

Что говорит эксперт

Для Путина встреча с Трампом – уже плюс, таким образом он перестает быть изгнанником и выходит из изоляции сразу на уровень США, считает политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, в России поняли, что план Москвы "сначала договариваемся о каком-то там мирном соглашении, пока договариваемся – воюем, и только когда подписываем мирное соглашение, тогда прекращаем воевать" – не сработает.

"Нет. Придется все же принимать какой-то вариант перемирия, а потом уже каких-то переговоров. И они, на всякий случай, действительно готовят себе возможности для того, чтобы очень быстро это перемирие сорвать, обвинив, конечно, Украину. К примеру, мы знаем, насколько сейчас критическая ситуация во временно оккупированном Донецке с водой. И россияне говорят, что эти проблемы они смогут решить только тогда, когда "освободят" Славянск. После гипотетического перемирия они могут придать этой истории совсем другое звучание, подавая эту ситуацию как некий "геноцид" со стороны Украины", - подчеркнул Рейтерович.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – что об этом известно:

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Путина состоится в 22:00 по Киеву в пятницу 15 августа. Трамп собирается поговорить с Путиным о возможности прекращения огня в Украине. Впрочем, сам президент США быстрых договоренностей не ожидает.

Аляска
Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Планы Кремля – изложить свою так называемую позицию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом главный российский "дипломат" воздержался от прогнозов по поводу переговоров Путина и Трампа.

Окружение Путина против войны в Украине, но боится сказать об этом главе Кремля, написали в The Washington Post. В Кремле есть мнение, что встреча на Аляске – реальный шанс завершить войну.

Другие новости:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:45Война
Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:25Война
Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Последние новости

13:14

Цены "упали" на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

13:13

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

13:10

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

13:10

Жизнь останавливается: муж Лорак черно-белым фото сделал решающее признание

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на СумщинеВидео

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

Реклама
11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

Реклама
10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

Реклама
01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять