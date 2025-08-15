Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

Путин понимает слабости Трампа и попытается ими воспользоваться, пишут журналисты.

Главное:

Путин будет пытаться убедить Трампа пойти на его "условия по миру в Украине"

Путин может "пообещать" Трампу встретиться с Зеленским

Путин заинтересован в ядерной сделке с США

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске будет делать вид, что он якобы идет на уступки, чтобы Дональд Трамп не потерял лицо. Путин попытается убедить Трампа в том, что договоренности на "условиях" Кремля, мол, кратчайший путь к "миру". Путин может даже расплывчато заявить о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом тогда объявит о "прогрессе", который окажется недостижимым.

"Он будет в курсе всех деталей"

Обозреватель Sky News Айвор Беннетт в своем материале пишет, что Путин на переговорах попытается воспользоваться неосведомленностью Трампа в вопросах России и Украины.

"Он (Путин, - ред.) будет в курсе всех деталей, истории вопроса и юридических аргументов. И он будет знать, что его оппонент не так уж и осведомлен. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы этим воспользоваться", - считает Беннетт.

Конечная цель Путина

Как полагает журналист, конечная цель Путина – убедить Трампа, что самый короткий путь к миру – так называемая сделка на условиях РФ. Путин даже создаст видимость уступок, и что-то предложит Трампу.

"Этим чем-то может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о вероятности которой Трамп вновь заговорил. Но если это так, я подозреваю, что это будет расплывчатое обещание с оговорками. Белый дом может заявить о прогрессе, но это может оказаться недостижимым", - предположил Беннетт.

Как будет действовать Путин

Аналитик убежден: Путин попытается сыграть на стремлении Трампа к быстрому миру в Украине, именно поэтому глава Кремля так "умасливает" Трампа перед встречей и восхваляет "энергичные и искренние" усилия Трампа по достижению мира, пишет журналист.

"Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его различными "подсластителями", которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как сделки по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев", - пишет Беннетт.

Сделка по ядерному оружию

Также, как полагает журналист, присутствие в делегации главы Минобороны оккупантов РФ Андрея Белоусова может свидетельствовать о намерении Путина подписать соглашение с Трампом по контроль над ядерными вооружениями. И такая "сделка" почти наверняка стала бы желанной целью хозяина Белого дома.

"Задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя главным. Для бывшего агента КГБ это может оказаться несложной задачей", - подчеркнул Айвор Беннетт.

Что говорит эксперт

Для Путина встреча с Трампом – уже плюс, таким образом он перестает быть изгнанником и выходит из изоляции сразу на уровень США, считает политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, в России поняли, что план Москвы "сначала договариваемся о каком-то там мирном соглашении, пока договариваемся – воюем, и только когда подписываем мирное соглашение, тогда прекращаем воевать" – не сработает.

"Нет. Придется все же принимать какой-то вариант перемирия, а потом уже каких-то переговоров. И они, на всякий случай, действительно готовят себе возможности для того, чтобы очень быстро это перемирие сорвать, обвинив, конечно, Украину. К примеру, мы знаем, насколько сейчас критическая ситуация во временно оккупированном Донецке с водой. И россияне говорят, что эти проблемы они смогут решить только тогда, когда "освободят" Славянск. После гипотетического перемирия они могут придать этой истории совсем другое звучание, подавая эту ситуацию как некий "геноцид" со стороны Украины", - подчеркнул Рейтерович.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – что об этом известно:

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Путина состоится в 22:00 по Киеву в пятницу 15 августа. Трамп собирается поговорить с Путиным о возможности прекращения огня в Украине. Впрочем, сам президент США быстрых договоренностей не ожидает.

Планы Кремля – изложить свою так называемую позицию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом главный российский "дипломат" воздержался от прогнозов по поводу переговоров Путина и Трампа.

Окружение Путина против войны в Украине, но боится сказать об этом главе Кремля, написали в The Washington Post. В Кремле есть мнение, что встреча на Аляске – реальный шанс завершить войну.

