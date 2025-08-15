Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

Андрей Ганчук
15 августа 2025, 11:35
1166
В Кремле все боятся Путина, считают американские журналисты.
Путин, войска РФ
В Кремле "устали" от войны в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

  • В Кремле против войны, но боятся Путина
  • "Усталость" от войны в Кремле растет
  • Встреча с Трампом – попытка "успокоить" российскую верхушку

Большинство людей в окружении главы Кремля Владимира Путина не поддерживают войну страны-оккупанта России против Украины, но боятся ему сказать. В Кремле есть мнение, что встреча с Трампом – реальный шанс для завершения войны, а переговоры на Аляске задуманы для того, чтобы успокоить российские "элиты".

В окружении Путина нарастает "усталость от войны"

Журналисты The Washington Post пишут, что большинство руководителей в Кремле против войны, но боятся открыто сказать об этом Путину.

видео дня

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - говорит собеседник.

В чем смысл саммита Трампа и Путина для Кремля

Другой источник, тесно связанный с Кремлем, анонимно сказал WP, что встреча на Аляске – реальный шанс закончить войну. Переговоры были задуманы для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

Переговоры на Аляске – новости по теме:

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Путина на Аляске состоится в 22:00 по Киеву в пятницу вечером, 15 августа. Трамп намерен обсудить с Путиным возможность прекращения огня, однако понимает, что быстро договориться не удастся.

Журналисты Reuters считают, что Трамп и Путин могут договориться о "поэтапном прекращении воздушной войны в Украине". Кроме того, они могут достичь ядерной сделки.

Россия на переговорах с США, дескать, будет выкладывать свою четкую позицию, сказал глава МИД Сергей Лавров. По словам "дипломата", немаловажную роль во встрече Трампа и Путина сыграл спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

Другие новости:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль Дональд Трамп Владимир Путин The Washington Post война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:45Война
Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:25Война
Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Последние новости

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на Сумщине

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Реклама
11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

Реклама
09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

Реклама
23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять