Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

В Кремле все боятся Путина, считают американские журналисты.

В Кремле "устали" от войны в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

В Кремле против войны, но боятся Путина

"Усталость" от войны в Кремле растет

Встреча с Трампом – попытка "успокоить" российскую верхушку

Большинство людей в окружении главы Кремля Владимира Путина не поддерживают войну страны-оккупанта России против Украины, но боятся ему сказать. В Кремле есть мнение, что встреча с Трампом – реальный шанс для завершения войны, а переговоры на Аляске задуманы для того, чтобы успокоить российские "элиты".

В окружении Путина нарастает "усталость от войны"

Журналисты The Washington Post пишут, что большинство руководителей в Кремле против войны, но боятся открыто сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - говорит собеседник.

В чем смысл саммита Трампа и Путина для Кремля

Другой источник, тесно связанный с Кремлем, анонимно сказал WP, что встреча на Аляске – реальный шанс закончить войну. Переговоры были задуманы для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Путина на Аляске состоится в 22:00 по Киеву в пятницу вечером, 15 августа. Трамп намерен обсудить с Путиным возможность прекращения огня, однако понимает, что быстро договориться не удастся.

Журналисты Reuters считают, что Трамп и Путин могут договориться о "поэтапном прекращении воздушной войны в Украине". Кроме того, они могут достичь ядерной сделки.

Россия на переговорах с США, дескать, будет выкладывать свою четкую позицию, сказал глава МИД Сергей Лавров. По словам "дипломата", немаловажную роль во встрече Трампа и Путина сыграл спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

