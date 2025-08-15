Укр
"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и Путина

Анна Ярославская
15 августа 2025, 08:32
Сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон встретятся президенты США и РФ. В Анкоридже начались митинги в поддержку Украины.
Трампа и Путин сегодня встретятся на Аляске / Коллаж: ОП, x.com/OstapYarysh, сайт Кремля

Главное:

  • Члены делегации РФ начали прибывать на Аляску
  • Путин пока еще в Магадане
  • Президенты США и РФ начнут встречу в 22:00 по Киеву

В пятницу, 15 августа, в Анкоридже состоится саммит президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. На Аляску уже начали прибывать представители российской делегации. Президент РФ пока что находится в Магадане, а потом отправится в США. Перед встречей Трампа и Путина на Аляске проходят масштабные проукраинские митинги.

Главред собрал все, что известно на данный момент о саммите президентов США и РФ на Аляске.

Когда начнется встреча Трампа и Путина

Саммит состоится на базе Элмендорф-Ричардсон, крупнейшей военной базе Аляски.

Белый дом сообщил, что встреча президентов США и РФ запланирована на 22:00 по Киеву.

Трамп и Путин проведут разговор тет-а-тет на военной базе возле Анкориджа, после чего состоятся переговоры делегаций.

Известно, что президент США Трамп отправится из Белого дома в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по Киеву) и покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 следующего дня по Киеву). В Вашингтон он вернется утром в субботу.

Запланированы пресс-конференции по завершению. Однако пока неизвестно, выйдут ли Трамп и Путин к журналистам вместе.

Аляска - что о ней известно / Инфографика: Главред

Тем временем Путин прилетел в Магадан перед саммитом на Аляске. Как пишет российский Telegram-канал Mash, сначала он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, а после — отправится на встречу с Трампом.

Расстояние между Магаданом и Анкориджем по прямой составляет примерно три тысячи километров. Время полёта между городами составляет около четырёх часов.

Другие участники российской делегации начали прибывать в американский штат. В частности, на Аляску уже приехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Украина и Аляска — никогда больше не будут российскими"

Перед саммитом президентов в Анкоридже проходит большой проукраинский митинг.

Акция проходит под украинскими и американскими флагами. Митингующие призывают мир не забывать о войне и преступлениях России. Чтобы поддержать Украину, на улицы вышли сотни человек.

"Большой проукраинский митинг в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина. "Украина и Аляска – никогда больше не будут российскими", – сообщил в соцсети X бывший журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

  • Проукраинский митинг на Аляске 15 августа 2025
    Проукраинский митинг на Аляске 15 августа 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
Как готовят встречу Трампа и Путина

Для Секретной службы США подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске "превратилась в настоящий спринт". Миссия службы оказалась чрезвычайно сложной, ведь речь идет об одновременной защите американского и российского лидеров в одной точке с учетом, что каждый из них "окружен" собственной "хорошо вооруженной" охраной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Анкоридж прибыли сотни агентов. Отели в центре города заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.

Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие в гражданской одежде сливаются с посетителями кафе и парковок.

Государственная полиция Аляски и местная полиция интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы к каждой полосе поворота.

Каждое движение автомобилей обоих лидеров тщательно планируется, чтобы не допустить их пересечения и одновременно обеспечить полную безопасность каждого из них.

Поскольку в Анкоридже ограничено количество гостиничных номеров и небольшой рынок проката автомобилей, транспортные средства и другие ресурсы доставляют на Аляску самолетами и перемещаются из других районов штата. Кроме того, автомобили для кортежей доставляют из континентальной части США грузовыми самолетами.

По словам чиновников Госдепа США, согласно протоколу, в двусторонних встречах высочайшего уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному лидеру, следует обеспечить и другому. Прямые перемещения Путина будет контролировать российская охрана, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться ее транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед переговорным залом, то с другой стороны будут стоять десять российских – все совпадает "тело в тело, оружие к оружию". Эта симметрия распространится от кортежа по прибытии к рассадке переводчиков в зале.

Обе стороны привезут команды переводчиков. Даже количество и размер комнат ожидания – безопасных зон для каждого из лидеров – согласовываются отдельно.

По словам источников, Секретная служба по-прежнему ждет, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.

Губернатор Аляски Майк Данливи рассказал, что в прошлом Анкоридж принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана. Однако этот саммит является "одним из величайших событий" в истории города.

Чего ждать от встречи Трампа и Путина - мнение эксперта

Журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко назвал три базовых сценария разговора между президентами США и России.

Сценарий №1. Путин идет с надеждой, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея - навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине.

"Логика следующая: он объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в это время проводит выборы и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Путин считает, что за это время он сможет оккупировать Донецкую область, что с моей точки зрения невозможно. Но, что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны. А потому этот вариант невозможен для нас и ЕС", - рассказал Денисенко.

Сценарий №2. Трамп будет настаивать на полном прекращении войны с частичной "подвижкой" линии фронта, которая является линией будущей "границы". Также должны состояться срочные выборы президента Украины.

Сценарий №3. Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с не оккупированных территорий, что не поддержит даже Трамп.

Переговоры на Аляске - что известно о встрече Трампа и Путина

Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп заявил, что Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время будет и в Киеве).

Лидеры обсудят прекращение огня и предварительно очертят вероятные сценарии завершения войны Украины с Россией.

14 августа Путин провел совещание перед саммитом на Аляске. На встрече присутствовали: глава МИД РФ Сергей Лавров, бывший и нынешний министры обороны РФ - Сергей Шойгу и Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные чиновники.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мирные переговоры могут быть результативными только после прекращения огня, а никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Китайский гороскоп на сегодня 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

