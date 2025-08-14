Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

О чем идет речь в материале:
- Пойдет ли Путин на сделку по окончанию войны
- Чем закончатся переговоры на Аляске и какова вероятность провала
- Введет ли Трамп санкции против России
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время выступления в эфире программы "The Brian Kilmeade Show" на радиостанции Fox Radio, передает CNN.
Главред собрал основные заявления президента США Дональда Трампа о переговорах на Аляске.
Пойдет ли Путин на сделку по окончанию войны
"Я верю, что сейчас он (Путин, - ред.) убежден, что заключит сделку. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем об этом - я узнаю об этом очень быстро", - сказал Трамп.
Трамп выражал оптимизм относительно предстоящей встречи, несмотря на то, что в начале недели в Белом доме снизили ее значение, охарактеризовав как формат для "выслушивания".
Трамп анонсировал трехсторонний формат переговоров с Зеленским и Путиным
Трамп также отметил, что он планирует использовать это событие как шаг к организации трехсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассматривая три возможные локации, среди которых и вариант остаться в Аляске.
В то же время Трамп отметил, что в случае неудачных переговоров он не будет контактировать с другими лидерами и вернется домой, а в случае успеха - свяжется с Зеленским и европейскими партнерами.
Введет ли Трамп санкции против России
На вопрос о возможном предоставлении России экономических стимулов он ответил без конкретики.
"Ну, я бы лучше не говорил, потому что не хочу раскрывать свои карты на публике, но что бы я ни имел на руках, экономические стимулы - и, возможно, сдерживающие факторы - в определенном смысле важнее, но стимулы экономические, вы понимаете", - сказал он.
Трамп предположил, что его предыдущие санкционные угрозы могли повлиять на решение Путина согласиться на встречу в Аляске, отметив, что вторичные тарифы против Индии фактически заставили ее отказаться от закупки российской нефти.
"Конечно, когда вы теряете своего второго по величине клиента и, вероятно, собираетесь потерять первого по величине, я думаю, это, пожалуй, тоже играет роль", - сказал он.
Он заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России, если переговоры не принесут результата.
"Да, я бы это сделал... Если вопрос не будет решен", - сказал он, имея в виду войну в Украине.
Какова вероятность провала переговоров на Аляске
Оценивая перспективы саммита, Трамп отвел ему 25% вероятности провала, рассматривая его как шаг ко второй встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения договоренности о прекращении затянувшегося конфликта.
На вопрос, существует ли сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: "Да, 25%".
"Эта встреча готовит почву для второй встречи. Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно на ней будет заключено соглашение", - сказал Трамп.
Будет ли обсуждаться вопрос границ и территорий
Он предполагает, что во время переговоров возможен компромисс относительно границ и территорий, а встречу в пятницу сравнил с шахматной партией.
"Эта встреча готовит почву для второй встречи, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - повторил он.
Будет ли пресс-конференция по результатам саммита на Аляске
Трамп сообщил, что планирует обратиться к СМИ после саммита, однако не уверен, состоится ли совместная пресс-конференция с президентом России.
"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже этого не обсуждали. Думаю, было бы неплохо сначала провести совместную, а потом отдельные выступления", - сказал он.
Стоит ли рассчитывать на немедленное соглашение с Путиным и прекращение огня
Трамп отметил, что не знает, получим ли мы немедленное прекращение огня, но оно наступит.
"Меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - добавил президент США.
