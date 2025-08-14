Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

Юрий Берендий
14 августа 2025, 17:36обновлено 14 августа, 18:11
257
Дональд Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным на Аляске, оценив их шансы на успех и возможные последствия для завершения войны в Украине.
Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным
Трамп рассказал, чем закончится саммит на Аляске / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Пойдет ли Путин на сделку по окончанию войны
  • Чем закончатся переговоры на Аляске и какова вероятность провала
  • Введет ли Трамп санкции против России

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время выступления в эфире программы "The Brian Kilmeade Show" на радиостанции Fox Radio, передает CNN.

Главред собрал основные заявления президента США Дональда Трампа о переговорах на Аляске.

видео дня

Пойдет ли Путин на сделку по окончанию войны

"Я верю, что сейчас он (Путин, - ред.) убежден, что заключит сделку. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем об этом - я узнаю об этом очень быстро", - сказал Трамп.

Трамп выражал оптимизм относительно предстоящей встречи, несмотря на то, что в начале недели в Белом доме снизили ее значение, охарактеризовав как формат для "выслушивания".

Трамп, Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото: скриншот

Трамп анонсировал трехсторонний формат переговоров с Зеленским и Путиным

Трамп также отметил, что он планирует использовать это событие как шаг к организации трехсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассматривая три возможные локации, среди которых и вариант остаться в Аляске.

В то же время Трамп отметил, что в случае неудачных переговоров он не будет контактировать с другими лидерами и вернется домой, а в случае успеха - свяжется с Зеленским и европейскими партнерами.

Введет ли Трамп санкции против России

На вопрос о возможном предоставлении России экономических стимулов он ответил без конкретики.

"Ну, я бы лучше не говорил, потому что не хочу раскрывать свои карты на публике, но что бы я ни имел на руках, экономические стимулы - и, возможно, сдерживающие факторы - в определенном смысле важнее, но стимулы экономические, вы понимаете", - сказал он.

Трамп предположил, что его предыдущие санкционные угрозы могли повлиять на решение Путина согласиться на встречу в Аляске, отметив, что вторичные тарифы против Индии фактически заставили ее отказаться от закупки российской нефти.

"Конечно, когда вы теряете своего второго по величине клиента и, вероятно, собираетесь потерять первого по величине, я думаю, это, пожалуй, тоже играет роль", - сказал он.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Он заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России, если переговоры не принесут результата.

"Да, я бы это сделал... Если вопрос не будет решен", - сказал он, имея в виду войну в Украине.

Какова вероятность провала переговоров на Аляске

Оценивая перспективы саммита, Трамп отвел ему 25% вероятности провала, рассматривая его как шаг ко второй встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения договоренности о прекращении затянувшегося конфликта.

На вопрос, существует ли сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: "Да, 25%".

"Эта встреча готовит почву для второй встречи. Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно на ней будет заключено соглашение", - сказал Трамп.

Будет ли обсуждаться вопрос границ и территорий

Он предполагает, что во время переговоров возможен компромисс относительно границ и территорий, а встречу в пятницу сравнил с шахматной партией.

"Эта встреча готовит почву для второй встречи, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - повторил он.

Будет ли пресс-конференция по результатам саммита на Аляске

Трамп сообщил, что планирует обратиться к СМИ после саммита, однако не уверен, состоится ли совместная пресс-конференция с президентом России.

"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже этого не обсуждали. Думаю, было бы неплохо сначала провести совместную, а потом отдельные выступления", - сказал он.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Стоит ли рассчитывать на немедленное соглашение с Путиным и прекращение огня

Трамп отметил, что не знает, получим ли мы немедленное прекращение огня, но оно наступит.

"Меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - добавил президент США.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Аляска Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

18:44Война
"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленными

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленными

17:50Украина
Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

17:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Последние новости

18:44

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

18:18

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

18:11

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночествеВидео

17:50

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленнымиФотоВидео

17:36

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
17:19

Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

17:18

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

17:15

Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многихВидео

17:04

В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

Реклама
16:42

Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

16:34

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с щенком за 21 секунду

16:28

В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

16:14

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

16:02

Жены украинских футболистов: одна другой горячее

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

Реклама
15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

Реклама
11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять