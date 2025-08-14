Укр
"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленными

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2025, 17:50
Украина вернула из российского плена 84 украинца.
обмен пленными
Обмен пленными в Украине 14 августа / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • Домой удалось вернуть 84 украинца
  • Среди освобожденных из плена людей есть те, кто был в плену с 2014 года

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 84 украинца, среди которых не только военные, но и гражданские. В Сети уже разлетелись видео с обмена.

Всего в Украину из плена вернули 33 военнослужащих и 51 гражданского. Среди них есть те, кто был в плену с 2014, 2016, 2017 годов.

видео дня

"Удалось обменять наших соотечественников, которых Россия взяла в заложники на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения. Их незаконно осудили на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Среди освобожденных есть мужчина, который провел в российской тюрьме 4013 дней, учительница начальной школы, заключенная в 2019 году и молодой парень, которого россияне поработили в 2016 году восемнадцатилетним", - говорится в сообщении ГПСУ.

  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

В Сети разлетелись видео с обменом пленными. Женщина, которая вернулась домой, рассказала, что уже 6 лет не видела своих родных детей. Некоторые военные даже поверить не могли в то, что они уже свободны.

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Обмен пленными 15 августа / фото: скриншот

Один из военных смог наконец услышать голос родного брата. Он едва сдерживал свои эмоции, чтобы не расплакаться.

"Привет! Все, я вернулся, я дома уже. Я сейчас сам расплачусь, услышать тебя за столько лет. Я читал твои сообщения, знаю, что у тебя родился сын, женщина появилась. Ты большой молодец. Передай бабушке, что я уже в Украине, меня очень хорошо встретили. Ты даже не представляешь, сколько здесь людей. Скажи всем, что я всех люблю, я вернулся, все будет хорошо. Не забудь главные слова, брат, Слава Украине!" - сказал он.

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Обмен пленными 15 августа / фото: скриншот

Еще один мужчина рассказал. что он пробыл в плену аж 6 лет. Там до сих пор остаются и те, кто уже находится в неволе дольше.

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Обмен пленными 15 августа / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости

Как писал Главред, Украина вернула из российского плена 84 граждан - военных и гражданских. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен на Донетчине еще в 2014 году.

Накануне руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже готовится к проведению новых обменов.

Предыдущий обмен состоялся 23 июля. Тогда Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта.

