Наши - дома: Украина провела обмен пленными, военные вернулись к родным

Многие военные пробыли в плену более 3 лет. Некоторые из них считались пропавшими без вести.

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Украина и РФ провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Это уже девятый этап обмена тяжелобольных и тяжелораненых защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Можем уже говорить о деталях - за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", - отметил президент.

В Украину удалось вернуть военных, которые защищали государство на разных направлениях фронта. Значительное количество защитников пробыло в плену более трех лет.

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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди освобожденных есть бойцы из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Удалось вернуть домой солдат, сержантов и даже офицеров.

Часть военных была взята в плен еще во время обороны Мариуполя. Также вернулся из плена последний защитник острова Змеиный - боец Госпогранслужбы. Самому молодому освобожденному 27 лет, самому старшему - 66 лет.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что трое освобожденных защитников завтра будут праздновать на родной земле свой День рождения.

Известно, что несколько защитников считались пропавшими без вести и находились в статусе поиска.

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