Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

В плену мужчина подвергался почти всем возможным пыткам. Его организм просто не выдержал.

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После освобождения из плена умер Валерий Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, фото из личного архива

Из российского плена вернулся украинский военный 53 отдельной механизированной бригады Валерий Зеленский. Там он пробыл целых три года. Но Валерий умер через месяц после освобождения. Об этом сообщает Суспільне.

Дочь Валерия рассказала, что 57-летний организм ее отца просто не выдержал пытки. Он жил в плену и постоянно думал только о семье и мечтал увидеть глаза любимой жены.

В молодости он приехал в Северодонецк, где учился на химика-технолога. Именно там он встретил любовь своей жизни.

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Со временем Валерий работал на "Азоте", после чего устроился в милицию. Когда произошла реформа, он стал "опером" в полиции. Он с детства мечтал стать правоохранителем. Впоследствии он пытался устроить собственный бизнес, но не получилось.

Пребывание в плену

Валерий писал родным письма. Он думал, что они находятся в Северодонецке. Он молился три раза в день. Он вставал в 4:00, молился, в 6:00 омывался ледяной водой.

Он постоянно вспоминал все дни рождения родных. Об этом даже рассказывал парень, который также освободился из плена: "Мы выучили ваши дни рождения, потому что он каждый день их повторял. Мы всегда знали, когда у кого день рождения".

Родные считают, что его долго не обменивали именно из-за фамилии. Ребята, которые возвращались раньше, рассказывали, что Валерий постоянно подвергался пыткам, чуть ли не каждый день.

В плену он читал книгу Доктор Живаго и то же самое делала его любимая. А накануне ему она приснилась и сказала: "Родной, не опоздай на автобус в 11:20". Интересно то, что они выехали именно в 11:28.

В медицинском заключении отметили, что в плену к нему были применены практически все виды пыток. У него было несколько травм, не работали плечо и рука.

Смотрите видео о Валерии Зеленском:

Возвращение из плена

25 мая 2025 года состоялся обмен, в рамках которого Валерий Зеленский вернулся в Украину.

"Сначала через координационный центр смс пришла. Потом через "Дію" сообщили. Я даже скриншоты делала, потому что я поверить не могла. Не веришь в это. И написано: "Ожидайте звонка". У нас такой мандраж был. Мы все плакали от счастья, потому что наконец самый страшный сон в нашей жизни закончился. Нам столько хотелось ему сказать, чтобы он не волновался, потому что мы знаем, что он очень волновался за нас", - рассказала дочь Валерия.

Когда он позвонил родным, то был приятно удивлен, что родные разговаривали с ним на украинском языке, а не на "языке палачей".

"Первое, что он сказал: я никого не сдал. Для него слова чести. Это было, просто выше всего. Он никого не сдал. Он никого не подставил. Он ничего не рассказал. Он был готов вытерпеть абсолютно все, но он никого не подставит. Он никогда не продаст Украину", - рассказывает дочь.

В тот же день он узнал, что у него теперь есть внук. Он мечтал именно о внуке, ведь одна из дочерей подарила ему двух внучек.

"Говорит: "Когда я поиграю детской железной дорогой? Я хочу, чтобы у меня была такая возможность. Когда?". И наконец у него была такая возможность. Это очень вдохновило нас. Мы поняли, что все не зря. Мы говорим: "Все будет. Пожалуйста, только держись, только вылечись", - говорит дочь.

Он очень хотел вылечиться и говорил, что ему есть для чего жить. Однако из-за всех пыток организм был обессилен, он "сгорел" за неделю. Валерий вернулся из плена очень голодным и хотел съесть буквально все, но он ничего не мог есть.

"Он просил и я сделала сырники, но он даже не смог их съесть. И мама говорит: "Отдай другим, потому что они пропадут". Он говорит: "Я не могу, это мои сырники, я должен их съесть". Но он не съел абсолютно ничего. С тех пор, как он вернулся, он так и не поел. Мы думали, проблема только поджелудочная. Врачи начали лечить поджелудочную, делали диализ, много чего делали. Когда он уже неделю был в реанимации, это очень сильно сказалось на его внешнем виде, человек был настолько истощен, что стал вообще призраком себя", - вспоминает дочь.

Оказалось, что у него распадались уже все органы, некроз был не только на поджелудочной.

"Тебя разрывает от двух чувств. Первое чувство - это неисчерпаемая боль, за то, что твой любимый человек его больше нет. Его просто затортурили. И есть радость от того, что он больше не чувствует тех пыток", - с болью говорит дочь Валерия Зеленского.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины Зеленского, многие из тех, кто вернулся домой, провели в плену более двух лет.

Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные военные. Видео с их первыми эмоциями после возвращения быстро распространились в соцсетях.

21 июня стало известно о смерти Сергея Добровольского - бывшего пленного, который пробыл в российском плену два года и вернулся в Украину только в мае. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.

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