Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

Украина вернула из российского плена 84 граждан - военных и гражданских, среди которых есть те, кого оккупанты удерживали еще с 2014 года, указывает Зеленский.

Кого удалось вернуть в Украину

Сегодня, 14 августа Украина и Россия провели новый этап обмена пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав фотографии с обмена.

Зеленский сообщил, что в рамках нового обмена удалось вернуть домой 84 человека, среди которых есть как военные, так и гражданские. Большинство из них нуждается в медицинской помощи и длительной реабилитации. Среди освобожденных гражданских есть те, кого россияне удерживали еще с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди военных - защитники Мариуполя. Президент выразил благодарность всем, кто способствует дальнейшему освобождению украинских пленных.

"Спасибо нашей команде - всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене. А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой - это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены", - написал Зеленский.

В чем особенность нового обмена

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению президента Украины из российского плена освобождены 33 военных и 51 гражданский гражданин.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто возвращается домой, есть украинцы, захваченные и осужденные оккупантами в период с 2016 по 2021 годы. Среди них - три женщины из Донецкой и Луганской областей, в частности учительница начальных классов, заключенная в 2019 году.

Среди освобожденных гражданских также 27-летний мужчина, которого незаконно лишили свободы еще в 2016 году, когда ему было всего 18. Домой возвращаются и защитники из гарнизона Мариуполя, военнослужащие Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы, в том числе 10 офицеров.

"Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года. Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность. Возраст самого молодого освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме. Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу", - отметили в Координационном штабе.

Отмечается, что освобожденные из плена украинцы получат полный комплекс необходимой медицинской помощи: пройдут осмотр, лечение, обеспечение всем необходимым на первое время, а также надлежащие выплаты. После длительного пребывания в российском плену они будут иметь возможность пройти реабилитацию и реинтеграцию в общество.

В Координационном штабе отметили, что продолжают работу, чтобы вернуть из российского плена всех наших граждан.

